TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 2 - Belediye Kütahyaspor: 1

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TFF 3. Lig 1. Grup maçında Fatsa Belediyesspor sahasında karşılaştığı Belediye Kütahyaspor’u 21 mağlup etti.



Stat: Fatsa İlçe

Hakemler: Özer Özden xx,Ali Etlikçi xx, Sinan Günaydın xx

Fatsa Belediyespor: Ömürcan xx, Ekrem xx, Enver xx, Emrah xx, Mustafa xx, Ahmet xx, Mehmet Seçme xxx (Altan dk. 85 ?), Emre xx (Onur dk. 85 ?), Hüseyin Atalay xx(Ramazan dk. 60 x), Muhammet Burak xx, Şahinali xxx (Ozancan dk. 60 x)

Belediye Kütahyaspor: Hasan xx, Erdinç xx, Emrah xx(veli dk. 86 ?),Tuncay xx, Muhammet xx(Oğuzhan dk. 87 ?), Enes xx, Talha xx (İsmail Düzgün dk. 58 x), Ali Kaan xx (Bilal dk. 46 x), Ali Mert xx, İbrahim xx, İsmail xx (İbrahim dk. 58 x)

Goller: Şahinali (dk. 51), Mehmet Seçme (dk. 79) (Fatsa Belediyespor), İbrahim Konuksever (dk. 90+1) (Belediye Kütahysaspor)

Sarı kartlar: Ahmet, Ekrem (Fatsa Belediyespor), İbrahim Konuksever, İbrahim İnal, Emrah , Muhammet, Tuncay (Belediye Kütahyaspor)

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