Başkan Kibar'dan çocuklara sirk gösterili karne hediyesi

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, 20212022 EğitimÖğretim yılının ilk dönemini tamamlayarak, karnelerini alan çocukları "Yetenek Sirki" ile ödüllendirdi.

Okulların yarıyıl tatiline girdiği gün çocuklara sirk sözü veren Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, bu sözünü tatilin ilk haftasının sonunda yerine getirdi. Fatsalı çocuklar iki seans halinde gösterime sunulan “Yetenek Sirki’ne çok büyük ilgi gösterdi.

Yetenek Sirki’nin akşamki bölümüne katılan Belediye Başkanı Kibar da gösteriyi seyircilerin arasında izledi. Sirk ekibi Başkan Kibar’ı da sahneye davet ederek bir sihirbazlık gösterisini birlikte gerçekleştirdi.

Fatsalı çocukların yetenek sirkinde en büyük ilgisini bardaklar üzerinde denge, ateşbaz ve piton yılanı gösterisi çekti. Çocuklar özellikle ağzından ateş çıkaran göstericiyi heyecanla takip etti. “Yetenek Sirki” gösterisinin final bölümünde sahnelenen dev piton yılanı gösterisi de ayrı bir heyecana ve az da olsa korkuya sahne oldu.



"Çocuklarımıza moral ve motivasyon kazandırmak istedik"

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, yarı yıl tatilinde çocuklara eğlenceli gösterilerle mutlu bir gün yaşatmak amacıyla “Yetenek Sirki”ni düzenlediklerini belirterek, “Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımız, eğitim döneminin yarısını geride bıraktı. Bu eğitim sürecinde çocuklarımız biraz yoruldu. Onların moral ve motivasyonlarını artırmak, evlatlarımıza güzel bir ara tatil yaşatmak amacıyla heyecan ve eğlence dolu bir etkinlik oldu. Yoğunluk nedeniyle gösteriyi izleyemeden giden yavrularımız olmuş. Bu nedenle 1112 Şubat 2022 tarihlerinde “Yetenek Sirki’ni tekrar düzenleme kararı aldık. Bu gösteriyi izleyemeyen yavrularımızı 1112 Şubat tarihinde Kültür ve Sanat Merkezimize bekliyoruz” dedi.

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