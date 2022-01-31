Altınordu’da ekipler, diyaliz hastası vatandaş için yardıma koştu

Ordu’da, diyaliz merkezine ait servis buzlanma nedeniyle bir hastanın evine ulaşamayınca Altınordu Belediyesi ekipleri, 4 çeker araçla hastayı diyalize götürdü.

Altınordu ilçesi Zafer Mahallesi’nde yaşayan ve böbrek rahatsızlıkları nedeniyle diyalize girmesi gereken 62 yaşındaki Cahit Ocak, diyaliz merkezine gitmek için servisi aradı. İl genelinde etkili olan ancak kırsal kesimlerde etkisi süren kar yağışı sonrası oluşan şiddetli buzlanma nedeniyle diyaliz merkezine ait taşıma servisi, Ocak’ın adresine ulaşamadı, aile ise Altınordu Belediyesi’ne bilgi verdi. Belediye Başkanı Aşkın Tören’in talimatıyla 4 çeker araçla Cahit Ocak’ın ikametine ulaşan ekip, vatandaşı alıp diyaliz merkezine götürdü. Diyaliz merkezinde işlemleri tamamlanan Cahit Ocak, Altınordu Belediyesi ekiplerince yeniden ikametine bırakıldı.

Kış şartları nedeniyle diyaliz merkezine ait servisin gelemediğini söyleyen Cahit Ocak’ın oğlu Aykut Ocak, “Babam diyaliz hastası, buzlanma ve kış şartlarından dolayı servis gelemediği için Altınordu Belediyesi’nden yardım talep ettik. Sağ olsunlar babamı hastaneye getirdik, Belediye Başkanımız Aşkın Tören'e teşekkür ederim” dedi.

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