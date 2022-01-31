Ünye’de sokak hayvanlarına sıcak yuva

Ordu’nun Ünye Belediyesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünye Şefliği işbirliği ile soğuk kış günlerinde barınma ihtiyacı olan sokak hayvanları için kulübe yapılarak ihtiyaç olan noktalara yerleştirdi.

İlçede, işyerlerinden toplanan ve atıl duruma düşen paletlerden sokak hayvanları için yuvaya dönüştürülüyor. Ünye Belediyesi tarafından hazırlanan kulübeler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünye Şefliği işbirliği ile ilçe genelinde konuşlandırılıyor. Bu kapsamda kurum olarak 150 kulübe hedefiyle harekete geçen Ünye Belediyesi, ilçedeki işletmelerden atık paletleri toplayarak kulübe yapımı başlattı. İlk etapta 50 adet kulübe yapılarak ilçenin Sahilköy Mahallesi ve Gölevi Mahallesi’nde sokak hayvanlarının yoğunlukta olduğu ve sığınabilecekleri bir yer olmayan noktalara yerleştirdi. Kulübeler, Ünye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri tarafından ihtiyaç olan noktalara yerleştirilirken, Ünye Belediyesi Temizlik Hizmetleri Müdürü Civan İkinci ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Saygın Yıldırım da çalışmaya katıldılar.

Ünye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Civan İkinci yaptığı açıklamada, “Sokaktaki canlarımız için geçen yıl 300 hedefi koymuştuk. 220 tane kulübe yaparak sokak canlarımız için ihtiyaç olan noktalara yerleştirmiştik. Bu yıl ise 150 tane daha kulübe yapıp Ünye’de ihtiyaç olan noktalara yerleştiriyoruz. Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünye Şefimiz Saygın Yıldırım ile beslemelerimizi de yapıyoruz. Besleme noktalarının yanına kulübeleri de koyup can dostlarımıza iyi bir kış geçirmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Bu süreçte bize palet sağlayan firmalara özellikle çok teşekkür ediyorum. Önceki yıllarda yakacak olarak kullanılan paletleri biz böylelikle geri dönüştürmüş oluyoruz. Hem atık malzemeler ekonomiye kazandırılmış oluyor hem de sokak canlarına faydamız oluyor” dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünye Şefi Saygın Yıldırım ise, kış şartlarında sokak hayvanları için çalışmalarını sürdüren Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ve ekibine teşekküre etti.

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