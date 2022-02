Bu Murat 124'e bakan bir daha bakıyor Ordulu oto boya ustası, 1976 model Murat 124 model otomobilini yeşilin farklı tonlarında boyadı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde oto boyama ustası Mustafa Yücel, 1976 Murat 124 model model otomobilini farklı renklere boyadı. Yeşilin her tonunu barındıran otomobili görenler şaşırırken, aracın kaporta aksamındaki parçaların her birinin farklı tonlarda olması ise dikkat çekiyor.

Ordulu oto boya ustası Mustafa Yücel, yaklaşık 3 yıl önce Ankara'dan beyaz renk Murat 124 marka otomobil satın aldı. İlk olarak aracı farklı bir renge boyayan Yücel, sonrasında ise sevdiği renk olan yeşilin farklı tonlarını otomobilinde uygulamaya karar verdi. Otomobilinin her bir kaporta parçasını farklı tonlardaki yeşile dönüştüren ve Ordu sokaklarında otomobili ile dolaşan Yücel, vatandaşlardan olumlu tepkiler aldığını ve aracı gören herkesin önünde fotoğraf çekinmek istediğini belirtiyor.

Yaklaşık 25 yıldır sektörde hizmet veren oto boya ustası Mustafa Yücel, “Araç yaklaşık 3 yıldır bende. 1976 model Murat 124, bu aracı Ankara’dan almıştık ve aldığımızda beyaz renkti. Sonrasında farklı renklere boyadık ve en son yeşilin farklı tonlarında boyamayı düşündüm. Yapım aşaması çok kolay bir olay değil, emek isteyen bir iş. Tüm parçaları farklı renklere boyadığımız için epey uğraştırdı ancak sonuçta iş bittikten sonra güzel bir görsellik oluştuğunda insan memnun oluyor” dedi.



"Aracı satmayı düşünmüyorum, Allah izin verirse oğluma bırakacağım"

Araca ilginin oldukça fazla olduğuna değinen Yücel, “En son 67 kişi aracın kaportasının üzerine çıkıp fotoğraf çekiniyordu. İlgi epey fazla, trafikte durduruyorlar ve satılık olup olmadığını, renklerini soruyorlar. Aracı satmayı düşünmüyorum, Allah izin verirse oğluma saklayacağım. İnşallah ölene kadar da bizde kalacak” ifadelerine yer verdi.



"Sıfır kilometre aldığım araç var ancak ben bununla keyif alıyorum"

Yücel, "Bir aracım daha var 2020 model, onu da sıfır kilometre olarak almıştım ama ondan keyif alamadım, bu araçla çok mutlu oluyorum. Eski araçlara da hobim olduğu için ve zevk aldığım için bunu kullanıyorum, bu araç beni alıp eski yıllara götürüyor. Bu işin içerisinde olduğum için en ufak sorununda müdahale ediyoruz. ilerleyen zamanlarda tekrardan komple söküp, bu sefer yeşilin daha farklı tonlarında boyamayı düşünüyorum. Araç ruhsatta yeşil olduğu için trafikte şu an için bir sıkıntı olmadı” diye konuştu.

