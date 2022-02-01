Başkan Demirci: “Kar yağışı sonrası olumsuzluk yaşanmadı"

Ordu’nun Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, son yılların en yoğun kar yağışının yaşandığı ve kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı ilçede şuan için olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.

Akkuş’ta, son 15 yılın en yoğun kar yağışının etkili olduğu ilk günden itibaren Ordu Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Akkuş Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürdü. Yolların açık kalmasını sağlayan ekipler, kar yağışının durması ve hava koşullarının normale dönmesiyle birlikte şehir merkezi ve ana yollarda kar birikintilerini temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Kar yağışının başladığı ilk günden itibaren Ordu Büyükşehir Belediyesi ile birlikte tüm imkanları kullandıklarını belirten Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, "İlçemizde son yılların en yoğun kar yağışının yaşanmasıyla ilk günden itibaren teyakkuza geçerek Ordu Büyükşehir Belediyemizle birlikte tüm imkanlarımızı vatandaşlarımız için seferber ettik. Kar kalınlığının 2 metreye ulaşmasıyla birlikte kar yağışının meydana getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve şehirdeki günlük yaşamın aksamaması için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürdük. Çalışmalarımız neticesinde çok şükür bir olumsuzluk yaşamadık. O yüzden kar bizim için esaret değil, berekettir diyoruz. Ben karla mücadeledeki desteklerinden dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Hilmi Güler’e, ekibine ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Demirci, kar yağışının etkili olduğu süre boyunca yolların açık olması kış turizmini de olumlu yönde etkilediğini belirterek, farklı illerden de bu sayede çok sayıda misafir ağırladıklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.