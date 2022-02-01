Kronik ağrılardan kurtulmak mümkün Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Selçuk Genç: “Her insan yaşamı boyunca ağrılarla karşılaşabilir. Ağrı Polikliniklerinde hastadaki ağrının nedenini teşhis edildikten sonra, en uygun ilaçlarla ve girişimsel yöntemlerle tedavi uygulanır”

İnsanlık tarihinde ağrıyı kesmek için yapılan mücadelenin belki de en eski hekimlik mücadelesi olduğunu söyleyen Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Selçuk Genç, yaşam kalitesini etkileyen kronik ağrılardan kurtulmanın mümkün olduğunu söyleyerek ağrı polikliniği hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Ağrı Polikliniğinde topuk dikeni, tenisçi dirseği, kanser ağrıları, baş ve yüz ağrıları, omuz ve kol ağrıları ile diz ve bacak ağrıları gibi birçok hastalığı tedavi ettiklerini söyleyen Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Selçuk Genç, ağrı tedavisinin tıp alanında tüm branşlara yayılan geniş bir konu olduğunu söyledi.

Her insanın yaşamı boyunca ağrılarla karşılaşabildiğini dile getiren Uzm. Dr. Genç, Ağrı Polikliniklerinde hastadaki ağrının nedenini teşhis edildikten sonra, en uygun ilaçlarla ve girişimsel yöntemlerle tedavi uygulandığını belirtti.



“Topuk dikeni ve tenisçi dirseği ağrısı 5 dakikada son bulabilir“

Hastanın ayağının üzerine basamaması gibi problemlerle ortaya çıkan topuk dikeni ağrısının 5 dakikalık bir tedavi ile dindirilebildiğini vurgulayan Uzm. Dr. Selçuk Genç, şunları söyledi:

“Topuk dikeni yanlış ayakkabılar, uzun süre ayakta durmayı gerektiren işler, kilo artışı, tabana ani yük binmesi gibi nedenlere bağlı olarak ayak tabanımızda yer alan kısa kasları topuk kemiğine bağlayan ‘fasya’ adındaki liflerde yırtılma/kopma sonucu oluşan enflamasyondur. Topuk kemiği ile taban çukuru arasında kemik benzeri kalsiyum birikintisi oluşur. Sıklıkla topuğun önünde başlar ve daha sonra ayağın diğer kısımlarını etkiler. Röntgende yaklaşık 0.51 cm’lik çıkıntı olarak görürüz bu çıkıntıyı. Termokoagülasyon RF yöntemi ile bu çıkıntının fasya dediğimiz kas liflerine bağlandığı noktaya girerek bu bölgedeki sinirleri ağrısız bir şekilde yakıyoruz. Yaklaşık 5 dakikalık ameliyatsız bir işlem ile topuk dikenine bağlı ağrıdan hastayı kurtarmış oluyoruz. Yine aynı yöntemle tenisçi dirseği gelişen hastalara da ağrı yapan tendonun kemiğe yapışan fasya kısmına tek bir noktadan girişle anestezisiz 5 dakikalık Termokoagülasyon Radyofrekans yöntemiyle o bölgedeki sinirleri bloke ederek hastayı ağrıdan kurtarmış oluyoruz.”



Migren ağrısı son buluyor

Migren ve baş ağrısı ataklarının ağrı tedavisi ile önüne geçilebileceğini söyleyen Uzm. Dr. Selçuk Genç, “Migren hastalarına uyguladığımız Termokoagülasyon RF işlemi ile migren ağrılarını büyük ölçüde tedavi ediyoruz. Migren hastalarında ya da kronik baş ağrısı olan hastalarda, ağrıdan en çok sorumlu tutulan büyük oksipital siniri ve küçük oksipital siniri sağdan ve soldan toplam da 4 noktadan girerek Termokoagülasyon RF cihazıyla bloke ediyoruz ve baş ağrısı büyük ölçüde geçiyor” dedi.

Uzm. Dr. Selçuk Genç, “Yine aynı işlemle kronik diz ağrısı olan, yaş ya da başka risklerden ötürü protez önerilen ama ameliyat olmak istemeyen hastalara da dizin her iki tarafından küçük bir iğne kateterle girip dizin ağrı ve duyusal sinirlerini termokoagülasyon cihazı ile yakıyoruz. Ağrı çok büyük ölçüde geçiyor. Hastalarımızı yarım saat sonra taburcu ediyoruz” diye konuştu.

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