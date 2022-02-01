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Ordu’da tır sürücülerine denetim Tırlarda, kış lastiği ve takograf kontrolleri yapan ekipler ayrıca sürücü için rutin denetimleri de gerçekleştiriyor

İHA

Ordu’da tır sürücülerine denetim Tırlarda, kış lastiği ve takograf kontrolleri yapan ekipler ayrıca sürücü için rutin denetimleri de gerçekleştiriyor

Ordu’da, trafik kazalarını önlemek ve trafik güvenliğini arttırmak adına polis ekipleri tarafından tır sürücülerine yönelik yapılan denetimler sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube ekipleri, gün içerisindeki rutin uygulamalarının yanında tır sürücülerine yönelik denetimlerine devam ediyor. Trafik kural ihlallerini önlemeye yönelik çalışma yapan ekipler, tırlardaki kış lastiği, takograf cihazı ve rutin kontrolleri gerçekleştiriyor. Denetimler sonucu trafik kurallarına uymadıkları saptanan sürücülere ise cezai işlem uygulanıyor.
Uygulamaların sürekli olarak yapılması gerektiğini ifade eden, Almanya’dan Ermenistan’a yük taşıyan Abdulgaffur Aksüzek isimli tır sürücüsü, “Uygulamalar olmazsa hatalar yapılabilir, tır fazla sürülebilir. Ne yapılıyorsa bizim için, Avrupa’da nasıl uygulama yapılıyorsa aynısı Türkiye’de de uygulanmalı. Tüm sürücülerin kurallara uyması gerekiyor, geride herkesin ailesi ve çocukları var” dedi.
Abdullah Albay isimli tır sürücüsü de “Bu denetimler kesinlikle faydalı. Lastiklerim düzgün olmasa yola gidemiyoruz. Geçtiğimiz hafta Çorum ve Amasya’da kış lastiklerim olmasa kesinlikle yolda kalırdım, ben mağdur olurdum, vatandaşları da mağdur ederdim. Bu nedenle uygulamaların yapılması gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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