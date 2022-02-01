Ordu'da 1 mahalle kayıyor; riskli 11 ev daha boşaltılacak (2)

RİSKLİ 11 EVE DAHA TAHLİYE KARARI
Ordu'nun Ünye ilçesinde heyelan sonucu riskli 2 evin boşaltıldığı, 10 yapının ise tehlikeli olduğu belirlenen İnkur Mahallesi'nde AFAD ekipleri, yeniden inceleme başlattı. Ekiplerin incelemelerinde; mahallede, duvarlarında irili ufaklı çatlaklar olduğu gözlenen 11 yapının risk oluşturduğu belirlendi. Tespit sonrası 11 yapıdaki evlerin tahliye edilmesi de kararlaştırıldı. Kararın tebliğ edildiği riskli yapı sahiplerine yıllık 22 bin lira kira yardımı yapılacağı, kiraya çıkanların da ilçede yeniden yapılması planlanan afet konutlarına yerleştirileceği belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Ordu / Ünye Mustafa KIRLAK
2022-02-01 16:35:29
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