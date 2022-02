Ordu’da heyelan nedeniyle 36 kişi tahliye edildi Ünye ilçesine bağlı İnkur Mahallesinde bulunan 14 evdeki 36 kişi güvenli alanlara taşındı

Ordu’nun Ünye ilçesine bağlı İnkur Mahallesinde heyelan riski nedeniyle 14 ev tedbir amaçlı boşaltılırken, 36 kişi güvenli alanlara taşındı.

İnkur Mahallesinde bir buçuk ay önce ilk olarak tarım arazilerinde çatlaklara neden olan heyelan, sağanak ve kar yağışının ardından bölgedeki evlerde de hasar verdi. Toplamda 30 hanenin bulunduğu Kabadayı Küme Evleri mevkisinde bir evin duvarları yıkılıp kolonları çökerken, bazı yapılarda ise çatlaklar oluştu. Teknik ekiplerin incelemesinin ardından tespit edilen heyelan riski nedeniyle boşatılan toplam 14 evde kalan 36 kişi güvenli yerlere yerleştirildi. Jandarma, belediye ve AFAD ekiplerinin bölgedeki teknik incelemeleri de sürüyor.



“Can kaybı ve yaralımız yok”

Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından dün gece yaptığı paylaşımda, "Ünye ilçemiz İnkur Mahallemizde meydana gelen heyelandan 14 ev etkilendi. Can kaybı ve yaralımız yok şükür. Burada yaşayan 36 vatandaşımızı jandarmamız refakatinde güvenli yerlere taşıdık. Devletimizin tüm imkanları ile yöre insanımızın yanındayız. Gereğini yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.



“Vatandaşlar gece tahliye edildi”

İnkur Mahallesi Muhtarı Ömer Yıldırım, “Mahallemizin Kabadayı Küme Evleri mevkisinde 15 tane evimizi boşalttık. Buradaki heyelan nedeniyle vatandaşlarımız akşam evlerinden tahliye ettik. Allah kardeşlerimize yardımcı olsun, devletimizden tabii destek bekliyoruz. Devlerimiz bizi yalnız bırakmadı ve her türlü desteği vereceklerini söylediler. Biz de onlara güveniyoruz, devletimiz güçlü. Tahliye olanlar bu akşam komşularına gitti ama tahminim kira yardımı ve konut ayarlama yapılacak. Burada bazı kardeşlerimiz hayvancılık ile uğraşıyorlar, zor bir süreç. 2006 yılında 8 tane daha evimiz yıkılmıştı, inşallah onları da bu olayın içerisine katıp, burada toplu bir konut başlatılır diye düşünüyoruz” dedi.



“Gece uyku uyuyamadık, çatlama sesleri duydum”

Heyelan nedeniyle evinde büyük çaplı hasar oluşan Zekeriya Çakır isimli vatandaş, evini tahliye etmeden önce çatlama sesleri nedeniyle uyku uyuyamadığını belirterek, “Ben bir buçuk ay önce heyelan kayması nedeniyle evimden tahliye oldum. Benim ev sürekli çökme yapıyor, yıkılıyor. AFAD ekiplerinin verdiği bilgiye göre burada heyelan var, zeminin altında su varmış. Ben evde çatlaklar başladığında bir ay evde kaldım, o sırada uyku yüzü göremedim. Tam gözüm daldığı esnada patlama sesleri geliyordu. En sonunda da çıktım. Ben şu an başka bir evde kalıyorum, buradaki yıkılan evin çatlama sesleri bana kadar geliyor. Sıkıntı büyük. Evde duvarlar yıkıldı” diye konuştu.



“İlk önce hafif çatlaklar başladı”

Hasan Öcal isimli vatandaş da, “Burada bir buçuk ay önce hafif çatlaklar başladı. Burada çökme var. Yukarıdaki kısım komple çöktü, binaların durumu ortada” ifadelerine yer verdi.

