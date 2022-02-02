Ordu’nun Ünye ilçesine bağlı İnkur Mahallesi’nde heyelan riski nedeniyle 18 konut tedbir amaçlı boşaltılırken, 36 kişi güvenli alanlara taşındı. Ordu AFAD İl Müdürü Osman Işık, alanı afet bölgesi ilan edeceklerini belirterek, “Kanun kapsamında afet bölgesi ilan edeceğiz. Yapılaşma ve iskanı artık bu bölgede kapatacağız” dedi.

İnkur Mahallesi'nde bir buçuk ay önce ilk olarak tarım arazilerinde çatlaklara neden olan heyelan, sağanak ve kar yağışının ardından bölgedeki evlerde de hasar verdi. Toplamda 30 hanenin bulunduğu Kabadayı Küme Evleri mevkiinde bir evin duvarları yıkılıp kolonları çökerken, bazı yapılarda ise çatlaklar oluştu. Teknik ekiplerin incelemesinin ardından tespit edilen heyelan riski nedeniyle boşatılan toplam 13 bina ve 18 konutta kalan 36 kişi güvenli yerlere yerleştirildi. Jandarma, belediye ve AFAD ekiplerinin bölgedeki teknik incelemeleri de sürüyor.

Heyelanın yaşandığı bölgede Ünye Kaymakamı Ayhan Işık ve Ordu AFAD İl Müdürü Osman Işık, ilk olarak heyelandan etkilenen vatandaşlar ile bir toplantı yaparak, yaşanacak olan süreç hakkında bilgi alışverişinde bulundu, sonrasında ise bölgedeki incelemelere devam etti.



“İlimizin genel sorunu heyelan ile karşı karşıyayız”

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan AFAD İl Müdürü Osman Işık, “İnkur Mahallemizde ilimizin genel sorunu heyelanla karşı karşıyayız. Burada 13 bina, 18 konuttan oluşan bölgede dün gece itibariyle vatandaşlarımızın can güvenliği için tahliyesini yaptık. Onlar şimdi kira yardımı yapılarak kiraya çıkartılacak. Hayvanlar için de İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz aracılığıyla uygun ahırlara alınacaklar” dedi.



“Afet bölgesi ilan edilecek”

“Burasının kanun kapsamında afet bölgesi ilan edeceğiz” diyen Işık, “Yapılaşma ve iskanı artık bu bölgede kapatacağız. Bundan sonraki süreçte vatandaşlarımı hak sahibi çalışması yapıp uygun bir yerleşim yeri bakarak, bu bölgeden insanlarımızı uzaklaştırmadan kendi bölgelerinde yeni bir yerleşim yeri seçerek onlara afet konutları üreteceğiz, oraya yerleştireceğiz. Devletimiz burada vatandaşımızın yanındadır, her türlü desteği vereceğiz” şeklinde konuştu.



“Bölgede hareket devam ediyor”

Bölgede hareketin devam ettiğini ifade eden Işık, şunları söyledi:

“Kayma devam ediyor. Vatandaşlarımızı dün gece akrabalarının yanına yerleştirdik. Bugün itibarıyla da kendileri yeni bir yerleşim yeri bulana kadar akrabalarında kalacaklar. Yeni bir eve çıktıklarında gerekli yardımı yapacağız.”

Öte yandan bölgedeki çalışmalar sürüyor.

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