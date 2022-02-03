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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı

İHA

Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı

Ordu'da bir otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyreden Yunus Emre B. idaresindeki 52 TC 400 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce ağaca çarptı, ardından da takla attı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri, yaralanan sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Hakican Ü. isimli şahsı alarak, kentteki çeşitli hastanelere götürdü.
Polis ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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