Altınordu’da okullarda yaklaşık 2 milyon metrekare alan dezenfekte edildi

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından, okullarda yürütülen çalışmalar kapsamında şimdiye kadar 1 milyon 928 bin metrekare alan dezenfekte edildi.

Pandemi başlangıcından itibaren temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdüren Altınordu Belediyesi, sömestr tatilinin başlamasıyla okullarda çalışma başlattı. Eğitim ve öğretim yılının ikinci yarısı öncesi başlatılan dezenfekte çalışması ile ilçede bulunan 78 okulda çalışma sürdüren ekiplerin şimdiye kadar toplamda 1 milyon 928 bin 959 metrekare alanı dezenfekte ettiği belirtildi.

Yarıyıl tatilinin gelmesiyle birlikte okullarda temizlik ve dezenfekte çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirten Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, "Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin sömestr tatiline girmeleriyle birlikte okullarımızda dezenfekte çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Ekiplerimiz hem şehir merkezinde hem de kırsalda bulunan tüm okullarımızı kapsayan bu çalışma ile öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve eğitim çalışanlarına hijyenik bir ortam hazırlıyor” dedi.

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