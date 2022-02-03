Ordu'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı Dün gece yaşanan trafik kazası güvenlik kamerasında

Ordu'da bir otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişiden birisi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün gece saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyreden Yunus Emre Büyük idaresindeki 52 TC 400 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyreden S.A. idaresindeki 52 SA 388 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu, Yunus Emre Büyük idaresindeki 52 TC 400 plakalı otomobil, önce ağaca vurdu, sonrasında ise takla attı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri, yaralanan sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Hakican Ünlü isimli şahısları alarak, kentteki çeşitli hastanelere götürdü.

Öte yandan hastanede tedavi altına alınan Hakican Ünlü Ordu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti, otomobilin sürücüsü Yunus Emre Büyük’ün ise tedavisi sürüyor.

Öte yandan dün gece yaşanan kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Kaydedilen görüntülerde, iki otomobilin çarpışması, sonrasında ise Yunus Emre Büyük idaresindeki otomobilin ağaca çarpması ve sonrasında da takla atması yer alıyor.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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