Ordu’da yangın: 2 çocuk hayatını kaybetti

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Ordu'nun Korgan ilçesinde tüp patlaması sonucu meydana gelen yangında 2 çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Tepealan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tüp patlaması sonucu 1 evde yangın çıktı. Yangında evde bulunan biri 4, diğeri 1 yaşındaki 2 çocuk hayatını kaybetti.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürme çalışması yapılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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