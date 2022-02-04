Fatsa Tapu Müdürlüğü 33 bin başvuru aldı, 23 milyon 349 bin gelir sağladı

Fatsa Tapu Müdürü İhsan Köroğlu, 2021 yılında toplam 33 bin 95 adet başvuru aldıklarını, bu taleplerin tamamının karşılandığını söyledi. Köroğlu, toplam işlemler karşısında Hazineye ve ilgili kurumlara 23 milyon 349 bin 601 TL gelir sağlandığını açıkladı.

Fatsa Tapu Müdürü Köroğlu, Tapu Müdürlüğü olarak zorlu geçen 2021 yılını geride bıraktıklarını söyledi. Tapu ve Kadastro kuruluşunun 174. yılını geride bırakan bir kurum olarak, taşınmazlara ilişkin mülkiyet bilgilerini devlet güvencesi altında muhafaza etmek, güncellemek ve hizmete sunmak misyonu ile çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Köroğlu, “Kovid19 salgınına karşılık gerekli önlemler alınarak, ara vermeden, aksatmadan, hızlı, güvenilir ve etkin olarak hizmete devam etmekteyiz. Fatsa Tapu Müdürlüğü olarak 2021 yılında pandemi koşullarına rağmen iş yükümüzde geçen yıla göre büyük bir artış sağlayarak müdürlüğümüzce 33 bin 95 adet başvuru talebi alınmış, bunların tamamı karşılanmıştır” dedi.



23 milyon 349 bin 601TL gelir sağlandı

Bu başvurular neticesinde taşınmazlarda yapılan işlemler sonucu 27 bin 867 adet yevmiye alınarak işlem gerçekleştirildiğini kaydeden Köroğlu, “Bu işlemler karşılığında 21 milyon 178 bin 271 TL tapu harcı, 95 bin 731 TL damga vergisi, 2 milyon 75 bin 599 TL döner sermaye olmak üzere hazineye ve ilgili kurumlara toplamda 23 milyon 349 bin 601 TL gelir sağlanmıştır. Yazışmalar kapsamında gerçek veya tüzel kişilerle 7 bin 998 adet yazışma yapılmış, talepler karşılanmıştır. Bu işlemler yürütülürken her hangi bir hak kaybı ve hazine zararı oluşturulmadan yürütülmesi mülkiyetin garantisi olarak görülen Tapu Müdürlüğüne olan güveni artırmaktadır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.