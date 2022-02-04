KADES uygulaması hakkında kadınlar bilgilendirildi

Ordu’nun Fatsa ilçesinde, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında kadınlar bilgilendirildi.
KADES uygulamasının tanıtımı ve farkındalığın arttırılmasına yönelik emniyet ve jandarma ekipleri ilçedeki işlek alanlarda kadınlara el broşürleri dağıtılırken, Fatsa Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından alışveriş merkezinde oluşturulan stantta ise uygulamanın faydaları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.
Alışveriş merkezinde oluşturulan stantta incelemelerde bulunan Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulama olan KADES'in yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini ifade etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.