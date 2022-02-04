Evde çıkan yangında 2 kardeş öldü

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Mustafa KIRLAK/KORGAN (Ordu), (DHA)ORDU'nun Korgan ilçesinde ahşap bir evde çıkan yangında Yaman (8) ve Eymen Alantepe (4) kardeşler yaşamını yitirdi.

Korgan ilçesine bağlı Tepealan Mahallesi'nde Alantepe ailesine ait ahşap evde saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, 2 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Çalışmaların ardından evde inceleme yapan ekipler, ailenin çocukları Yaman ve Eymen Alantepe kardeşlerin cesediyle karşılaştı. Kardeşlerin cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Korgan Mustafa KIRLAK

2022-02-04 13:52:55



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