8 aylık Yaman’ı ölüm beşikte yakaladı Ordu’daki ev yangınında iki çocuk yanarak can verdi Korgan ilçesinde meydana gelen yangında, 8 aylık Yaman bebek ve 3 yaşındaki ağabeyi Eymen hayatını kaybetti

Ordu'nun Korgan ilçesinde barakaya benzer bir ahşap evde çıkan yangın sonucu 8 aylık Yaman bebek ve 3 yaşındaki ağabeyi Eymen Alantepe, feci şekilde yanarak hayatını kaybetti. Savcılık incelemesinin ardından olay yerindeki cenazelerden alınan buluntular, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olay, ilçeye bağlı Tepealan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tüp patlaması sonucu barakaya benzer ahşap bir evde yangın çıktı. Bu sırada dini nikahlı anne Filiz Koçak, hamile olduğu için hastanede bulunurken, baba Selami Alantepe’nin ise yan tarafında bulunan baba evine kontrol amaçlı gittiği öğrenildi. Yangını fark eden baba Selami Alantepe, olaya müdahale ederek söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.



8 aylık Yaman bebek beşikte yanarak can verdi

Yangının çıktığı esnada beşikte uyuduğu öğrenilen 8 aylık Yaman Alantepe ile ağabeyi Eymen Alantepe, alevlerin arasında kalarak hayatlarını kaybetti. Bölgedekiler, tek odalı ahşap evin etrafında naylon branda çevrili olduğunu, bu nedenle alevlerin hızlı bir şekilde yayıldığını belirtti.



“Biraderim 8 aylık bebeği beşikle birlikte kurtarmaya çalışmış ama kurtaramamış”

Hayatını kaybeden çocukların amcası Turan Alnatepe, “Ben buraya sabah kız çocuğumu göndermiştim, yengemin de kontrolü vardı. Bir anda benim çocuğum geldi ve evin yandığını söyledi, ‘çocuklar yanıyor baba koş’ dedi. Ben de hemen geldim ama yangına yaklaşamadık. O nedenle kurtaramadık, çocuklar yandı. Yangın televizyon ve tüpten çıkmış olabilir. Ev tek gözlü olduğu için dışı da branda ile sarılıydı. Yetkili yerlere başvurdular ancak evleri yapılmadı. Sonrasında da başlarına bu iş geldi. Sahip çıkılsaydı belki de bu şekilde olmazdı, iki gözlü ev olsaydı belki diğer odaya kaçardı. Biraderim, 8 aylık çocuğu beşikle birlikte almaya kalkmış ama biraz çekmiş ama kurtaramamış. Allah rahmet eylesin, acımız çok büyük" dedi.



“Bu olayları televizyonlardan duyardık”

Çocukların halası Fatma Çeşte ise, “Kardeşimin eşi hamileydi, doktora gitmişti. O sırada yangın çıkmış ve kurtaramamışlar. Çocuklar hayatını kaybetti. Birisi 8 aylıktı, diğeri 3 yaşındaydı. Bu olayları televizyonlardan duyardık, bizim başımıza da geldi” diye konuştu.



"İki yavrumuz burada yanarak can verdi”

Tepealan Mahalle Muhtarı Mevlüt Bozkurt, “Saat 10.00 gibi baba beni aradı ve durumu söyledi. Geldiğimizde ev yanmıştı ve bilgi verdik. İki yavrumuz burada yanarak can verdi” şeklinde konuştu.

Öte yandan olay yerinde savcılık incelemelerinin ardından, çocukların cenazelerinden kalan buluntular otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.