Evde çıkan yangında 2 kardeş öldü (2)



YEĞENİNİ KURTARDI, ÇOCUKLARINA ULAŞAMADI

Ordu´nun Korgan ilçesine bağlı Tepealan Mahallesi'ndeki ahşap evde çıkan yangında 8 aylık Yaman ve Eymen Alantepe (4) kardeşler yaşamını yitirirken, içeride bulunan baba Selami Alantepe´nin, yeğenini son anda kurtardığı, kendi çocuklarını kurtarmaya çalışırken patlama olması nedeniyle tekrar eve giremediği öğrenildi.

`HİÇBİR ŞEY YAPAMADIK´

Ölen çocukların amcası Turan Alantepe, kardeşinin eşinin hastaneye gittiğini ve kendi kızını çocuklarla ilgilenmesi için ağabeyinin evine gönderdiğini söyledi. Bu sırada yangın haberi geldiğini belirten Alantepe, "Yengemin hastanede kontrolü vardı. Bu nedenle hastaneye gitti. Kendi kızımı da çocuklarla ilgilenmesi için ağabeyimin evine göndermiştim. Sabah kahvaltısı yaparken evde yangın çıkmış. Kızım dedesinin evine giderek evin yandığını söylemiş sonra kızım, bizim yanımıza geldi ve evin yandığını söyledi. Ben de hemen haberi alınca buraya geldim. Bir baktık alev ortalığı sarmış. Bu nedenle hiçbir şey yapamadık. Acımız büyük. İki evladımız yandı" dedi.

`AĞABEYİM KIZIMI KURTARMIŞ´

Alantepe, kızının yangından son anda kurtulduğunu anlatarak, "Kızım yangın sırasında evdeymiş. Ağabeyim kızımı yanmaktan son anda kurtarmış. Kızımın montunun bir tarafı yanmıştı. Ufak çocuğun beşiğini alırken patlama olmuş. Bu nedenle ağabeyim kendi çocuklarını kurtaramamış" diye konuştu.

SOBADAN ÇIKMIŞ

Mahalle muhtarı Mevlüt Bozkurt ise "Yangın saat 09.30 sıralarında çıkmış. Saat 10 gibi beni aradı baba. Çocuklarının yandığını söyledi. Ben koşa koşa geldim buraya. Yanmıştı. Aslında burası kulübe. Olay yerindeki incelemeler devam ediyor ama şu anda sobadan çıktığına yönelik bilgimiz var" dedi.Mustafa KIRLAK/ KORGAN (Ordu), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Korgan Mustafa KIRLAK

2022-02-04 16:42:01



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