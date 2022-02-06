Fatsa Gıda Maddeleri ve Satıcıları Esnaf Odası Başkanlığı seçimli genel kurulunda tek liste ile seçime giren mevcut Başkan Fatih Arslan güven tazeledi.

Dumlupınar İlkokulu Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen genel kurulda üyelerinin tam desteğini alan mevcut başkan Fatih Arslan güven tazeledi.

Başkan Fatih Arslan yaptığı açıklamada, “Görevimizi en iyi şekilde devam ettireceğiz. Bana tekrar destek verip başkanlığa seçen üyelerimize minnettarız. Tek liste ile seçime girdiğimiz için sorumluluğumuz daha büyük. Bu sorumlulukla görevimizi devam ettireceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.