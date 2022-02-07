Ordu’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Ordu’da, jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserler ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ile mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar sonucu İkizce ilçesinde yapılan operasyonda 1 şüpheli şahsın üst ve ikametinde yapılan aramada Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 adet insan figürlü heykel, 4 adet sikke, bir adet kemer, bir adet kaşık, bir adet havan ve tokmağı, bir adet sahan ve bir adet şamdan ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.

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