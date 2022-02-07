Vali Sonel: “Bireysel tedbirler bizi salgından koruyacak”

Ordu Valisi Tuncay Sonel, ülke genelinde korona virüs vaka sayılarında artış olduğunu belirterek, bireysel tedbirlerin ve aşının önemine değindi.

Her hafta pazartesi günleri yapılan Kovid19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı, Vali Tuncay Sonel’in başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantının başlangıcında, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Fatih Aydın tarafından bir sunum yapıldı. Uzman Dr. Fatih Aydın sunumunda, haftalık yeni vaka sayıları, aktif vaka sayıları, aşılama oranı başta olmak üzere Ordu’nun korona virüs tablosuna ilişkin detaylı bilgilendirmede bulundu ve alınması gereken tedbirlere ilişkin görüş ve önerileri dile getirdi.

Toplantıda konuşan Ordu Valisi Tuncay Sonel, vaka sayılarındaki artış oranlarına dikkat çekerek, “Her zaman ifade ettiğimiz gibi bireysel tedbirlerimizi ihmal etmeyelim. Maskemizi düzgün bir şekilde takalım. Sosyal mesafemize dikkat edelim. Temizliğimizi hiç ihmal etmeyelim. Aşımızı mutlaka yaptıralım. Hatırlatma dozu aşılarımızı yaptıralım. Virüsle mücadelede önemli tecrübeler edindik. Artık bu tecrübeler ışığında kendi sağlığımızı ve toplum sağlığını koruyacağız inşallah” dedi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu ise, aşılama oranının yüksek olduğu için vaka artışına göre yoğun bakım ünitelerinde ve vantilatör cihazlarında ciddi bir sıkıntı yaşamadıklarını belirterek, “Sağlık sistemimiz sürdürülebilir düzeyde. Bizim için kritik olan yoğun bakım doluluk oranımızdır. Biz her ihtimale karşı tedbirlerimizi alıp, yoğun bakım yatak kapasitemizi artıracağız” diye konuştu.

Toplantıya katılan İlçe kaymakamları ve kurum müdürleri Kovid19 pandemisi ile ilgili yürütülen çalışmalar ve yapılması gerekenler konusunda görüş, düşünce ve önerilerini dile getirdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.