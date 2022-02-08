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Ordulu beden eğitimi öğretmeni, açtığı kulüpte geleceğin sporcularını yetiştiriyor Geleceğin futbolcuları bu kulüpte yetişiyor

İHA

Ordu'nun Ünye ilçesinde 21 yıllık beden eğitimi öğretmeni olan Metin Tamtürk, açtığı futbol kulübünde geleceğin sporcularını yetiştiriyor.

Ordulu beden eğitimi öğretmeni, açtığı kulüpte geleceğin sporcularını yetiştiriyor Geleceğin futbolcuları bu kulüpte yetişiyor

Ordu’nun Ünye ilçesinde 21 yıllık beden eğitimi öğretmeni olan Metin Tamtürk, açtığı futbol kulübünde geleceğin sporcularını yetiştiriyor.
Çocukları geleceğe hazırlamak, onlara sporu sevdirmek ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla öğretmen Metin Tamtürk tarafından 2014 yılında açılan Ünye Futbol Kulübü'nde yetişen minikler, geleceğin sporcuları olmak için var gücüyle çalışıyor. Lisanslı ve lisanssız olmak üzere yaklaşık 300 sporcusu bulunan kulüp, şimdiye kadar Trabzonspor, İzmir Altınordu gibi bir çok önemli kulüplere yetiştirilmiş sporcu transfer etti.

“Amacımız onları hayata hazırlamak”
Çocuklara futbolu sevdirmek amacıyla onlara böyle bir ortamı oluşturduklarını söyleyen Ünye Futbol Kulübü Başkanı Metin Tamtürk, “Ben, beden eğitimi öğretmeniyim, 2014 yılında Ünye Futbol Kulübünü kurduk. Buradaki amacımız bizim Ünye’deki çocuklarımıza hem eğitim hem de öğretim amacıyla yardımcı olmaktır. Kendim şu an 21 yıldır beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Sporun içinde olduğumuz için ve çocuklarımızda futbolu sevdikleri için onlara böyle güzel bir ortamı oluşturduk. Zaten amacımız futbolu bir araç olarak kullanarak onları hayata hazırlamaktır. Yaptığımız çalışmalarla bölgemizde örnek olmaya çalışıyoruz. Bizim felsefemiz öncelikle eğitim, ardından ise öğretimdir. Eğitim kısmına baktığımız zaman seminerlerimiz oldu. Bu ise bizler için çok önemli olan beslenme seminerleridir. Ünye’deki çocuk doktoru uzman arkadaşlarımızdan, diyetisyenlerimizden ve okullarımızdaki rehber öğretmenlerimizin katıldığı bir seminer düzenledik. Biz bu seminerlerimizi pandemi öncesinde her yıl düzenliyorduk” dedi.

“Birçok çocuğumuzu önemli kulüplere transfer ettik”
Kulübün açıldığı günden itibaren önemli transferler gerçekleştirerek çocukların geleceğine katkı sunmaya çalıştıklarını ifade eden Metin Tamtürk, “Bizim futbol kulübümüzde lisanslı ve lisanssız olmak üzere iki ayrı bölümümüz var. Lisanssız bölümümüzde 5 ile 13 yaş arasındaki çocuklarımız alışkanlık kazanmak için spor yapıyorlar. Burada yaklaşık 300 öğrencimiz var. Onun haricinde kulübümüzde o çocuklar içerisinde yetenekli gördüklerimizi kulübümüze aktarıyoruz ve ayrı bir çalışmaya tabi tutuyoruz. Burada da şu anda bizim resmi lisanslı olarak 170 tane sporcumuz var. Belki ilerde çocuklarımızın arasında bu işte daha yetenekliler olabileceği için onlara da yardımcı olmak anlamında çalışma yürütüyoruz. Bundan üç yıl önce kadar Trabzonspor’a Muhammed Ali Çamkerten’i göndermiştik. İnşallah daha güzel yerlerde kendisini göreceğiz. Kulübümüzde yine bir hayalimizi gerçekleştirdik ve İzmir Altınordu’ya Atilla Aykun 12 yaş gurubu çocuğumuzu transfer ettik” diye konuştu.

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