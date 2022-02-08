Başkan Sarıkahraman uyardı: Son gün 28 Şubat

Ordu’nun Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt olunması veya kaydın güncellenmesi gerektiği söyleyerek, yetkili sigorta şirketlerinin acenteleri aracılığıyla tarım sigortası poliçesinin düzenlenebileceği bildirildi. Dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskınının ürünlerde neden olduğu miktar kaybı, teminat kapsamına alındığını söyleyen Sarıkahraman, TARSİM sigortası için son günün 28 Şubat olduğunu belirterek üreticileri uyardı.

“Son gün 28 Şubat”

Üreticileri 10 gün önceden sigorta yaptırmalarını hatırlatan Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman, “ Tarım sigortası yapmayla alakalı olarak 28 Şubat son gün diyebilirim. Üreticilerimiz 28 Şubat tarihinden önce mutlaka ayın 18’i gibi sigortalarını yaptırırsa üreticilerimiz açısından bu durum daha iyi olur. Çünkü sigorta yapılan günden 10 gün sonra işleme alınıyor. Mağduriyet yaşamamaları açısından üreticilerimiz buna dikkat etsinler” dedi.

“Bu sene bol ürün bekliyoruz”

Kar yağışının fındığa olumlu yönde etki ettiğini ifade eden Başkan Osman Sarıkahraman, “Türkiye’de kar yağmasıyla alakalı kar yağışının bir esaret değil, bir nimet olduğunu söylemek istiyorum. Ülkemiz akarsularıyla, dereleri ve ırmaklarıyla çok bereketli bir ülkedir. Ama ayrıca coğrafya olarak ülkemiz bir anda susuzluk yaşayacak bir durumdadır. Bu kar tamda aslında ilaç gibi geldi diyebiliriz. Temenni ediyorum ki kar birçok defa yağsın isterim. Su yataklarımız içme suları havzalarımız dolsun istiyorum. Kısacası bunun sebebin bağlı olarak tarım alanlarımız üretsin ve üretim bollaşsın istiyorum. Kar yağışının ülkemizde fındığımıza hiçbir zararı yok. Artı olarak hem aşağı ve yüksek kesimlerde bu yağışların faydası var. Bu karlanmanın veya don olayının ne zaman zararı olur dersek, fındık eğer yaprak açarda hava sıcaklıkları eksi 4 dereceyi bulduktan sonra zarar o zaman olur. Şu anda bu durumun fındığa zarar değil aksine çok yararı olduğunu söyleyebilirim. Temenni ediyorum ki bu sene bol ürün olsun istiyorum” diye konuştu.

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