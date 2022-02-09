Hareketli yaşamla varise engel olabilirsiniz Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Yaşar Karaca: “Varisi bulunanlar uzun süre ayakta durmaktan veya oturmaktan kaçınmalı. Her 30 dakikada bir hareket etmeye çalışmalı. Çok sıcak su damarları genişleteceği için banyo yaparken aşırı sıcak su kullanmak varisli hastalara iyi gelmez, bu nedenle, kaplıca, sauna gibi sıcak ortamlardan uzak durmalılar”

Varisli damarların genellikle bacaklarda ve ayaklarda oluşan şişmiş ve genişlemiş damarlar olduğunu belirten Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Yaşar Karaca, “Varisi bulunanlar uzun süre ayakta durmaktan veya oturmaktan kaçınmalı. Her 30 dakikada bir hareket etmeye çalışmalı. Çok sıcak su damarları genişleteceği için banyo yaparken aşırı sıcak su kullanmak varisli hastalara iyi gelmez, bu nedenle, kaplıca, sauna gibi sıcak ortamlardan uzak durmalılar” dedi.

Uzun süre ayakta durmanın, obezitenin ve hareketsiz yaşam tarzının varisi tetiklediğini söyleyen MEDİCAL Park Ordu Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Yaşar Karaca, “Varisli damarlar, damarlar düzgün çalışmadığında ortaya çıkar. Damarlarda kanın geriye doğru akmasını önleyen tek yönlü kapaklar (valfler) bulunur. Bu kapaklar başarısız olduğunda, kan kalbe doğru devam etmek yerine damarlarda toplanmaya başlar. Daha sonra da damarlar genişler. Varisli damarlar genellikle bacakları etkiler.Bacaklardaki damarlar kalbinizden en uzak olanlardır ve yerçekimi kanın yukarı doğru akmasını zorlaştırır. Varisli damarların bazı potansiyel nedenleri arasında; ileri yaş, gebelik, menopoz, hareketsiz yaşam, ailede varis öyküsü ve uzun süre ayakta kalmak bulunur” diye konuştu.



Varisi olanlar topuklu ayakkabı giymekten kaçınmalı

Varisi bulunanların bazı kurallara mutlaka uymaları gerektiğini vurgulayan Opr. Dr. Karaca, şunları söyledi:

“En önemlisi uzun süre ayakta durmaktan veya oturmaktan kaçınmalı ve her 30 dakikada bir hareket etmeye çalışmalıdırlar. İstirahat ederken bacaklarını yastıkların üzerine kaldırmak rahatsızlıklarını gidermekte yardımcı olabilir. Yüksek topuklu ayakkabılar giymekten kaçınmalılar, fazla kilolar varisi arttıracağından kilolarına dikkat etmeliler, ağırlık kaldırmaktan kaçınmalılar, aşırı sıcak damarları genişleteceği için varisli hastalara iyi gelmez, bu nedenle çok sıcak suyla banyo yapmamalılar, kaplıca, sauna gibi sıcak ortamlardan uzak durmalılar. “



Varisin tedavi yöntemleri

Varis şikâyetlerinin artması üzerine tedavi gerekliyse öncelikle varis çorabı kullanılması ve düzenli egzersiz yapılması gerektiğinin altını çizen Opt. Dr. Karaca, “Varis tedavisinde ilk adım koruyucu tedavidir. Varisin ortaya çıkmasına neden olabilen etkenlerden varis oluşmadan korunmak gerekir. Başlangıç safhasındaki varislere tıbbi ilaç, istirahat ve varis çorapları uygulanabilir. Ancak varis çorapları herkes için uygun değildir. Varis çorabı önerilmeden önce, kan dolaşımınızı kontrol etmek için doppler ultrason dediğimiz tetkikin yapılması gerekir. Varis çorapları dolaşımı iyileştirmek için bacaklarınızı sürekli olarak sıkacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır. Genellikle ayak bileğinde daha sıkıdırlar ve yukarı doğru çıktıkça yavaş yavaş gevşerler. Bu, kanın yukarı doğru kalbe doğru akmasını teşvik eder” dedi. İlerlemiş varislerde ise skleroterapi, köpük tedavisi, mikro cerrahi, lazer tedavisi ve cerrahi girişim gibi yöntemlerle tedavi yapılabileceğini söyleyen Opr. Dr. Karaca, “Varisli hastalar tedavi olmazsa, ağrı ve şişlik gittikçe artar, ilerlemiş varislerde ayak bileğinde kapanması zor yaralar açılır. İlerleyen varis kan dolaşımında da önemli problemlere yol açabilir. Bu yüzden varislerin ilerlemesine engel olmak için konusunda uzman bir hekime başvurarak, varis tedavisini yaptırmak gerekir” diyerek sözlerini noktaladı.

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