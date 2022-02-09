Ordu’daki FETÖ soruşturmasında, tutuklu bulunan 15 sanıktan 4’ü tahliye edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu’daki FETÖ soruşturmasında, tutuklu bulunan 15 sanıktan 4’ü tahliye edildi

İHA

Ordu’daki FETÖ soruşturmasında, tutuklu bulunan 15 sanıktan 4’ü tahliye edildi

Ordu’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 15’i tutuklu toplam 33 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanıklardan, 11’inin tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken, 4’ü ise tahliye edildi.
Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, örgütün kentteki yeni yapılanmasına yönelik 44 şüpheliden 41'i hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 3 kişi ise bu dosyadan tefrik edilmişti. 27 Eylül 2021 tarihinde adliyeye sevk edilen 41 şüpheliden 21’i tutuklanarak ceza evine gönderilmişti.
5 Ocak tarihinde görülen ilk duruşmada ise 6 sanık tahliye edildi, 8 kişi bu dosyadan ayrıldı, hazır bulunmayan 9 kişi de bir sonraki duruşmada dinlenmesine karar verildi.
Bugün (9 Şubat 2022) Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada ise sanıkların ifadelerine başvuruldu. Mahkeme heyeti, geçtiğimiz duruşmada, bir sonraki duruşmada dinlenilmesine karar veren 9 sanığı ve tutuklu bulunan 15 sanığı dinledi.
Tutuksuz sanıklardan öğretmenken ihraç edilen C.G, bu örgütün üyesi olmadığını ileri sürerek, geçimini özel derslerle sağladığını, çocuklara ders verdiğini söyledi. Örgütsel içerikli ders vermediğini ileri süren C.G., bu iddianın korkunç olduğunu belirtti. Tutuksuz yargılanan diğer sanıklar G.A., G.G. M.K., S.K., Ö.Y., C.A., U.G., M.Y. isimli sanıklar da üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmedi.
Tutuklu bulunan ve duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılım sağlayan H.T., A.M., C.C., İ.S., M.A., V.A., M.G., H.K., M.D., M.K., M.G., U.D., F.A.İ, H.K., Z.Ö. isimli 15 sanık da bir önceki mahkemedeki savunmalarını yineleyerek, tahliye talebinde bulundu.
Mahkemeye heyeti, V.A., M.A., U.D., H.K. isimli sanıkların tahliyesine, diğer 11 sanığın ise tutuklunun hallerinin devamına karar verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hareketli yaşamla varise engel olabilirsiniz Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Yaşar Karaca: “Varisi bulunanlar uzun süre ayakta durmaktan veya oturmaktan kaçınmalı. Her 30 dakikada bir hareket etmeye çalışmalı. Çok sıcak su damarları genişleteceği için banyo yaparken aşırı sıcak su kullanmak varisli hastalara iyi gelmez, bu nedenle, kaplıca, sauna gibi sıcak ortamlardan uzak durmalılar”
YEREL HABERLER Hareketli yaşamla varise engel olabilirsiniz Kalp ve ...
Altınordu’da pandemi önlemleri sıkılaştırıldı
YEREL HABERLER Altınordu’da pandemi önlemleri sıkılaştırıldı
Başkan Sarıkahraman uyardı: Son gün 28 Şubat
YEREL HABERLER Başkan Sarıkahraman uyardı: Son gün 28 Şubat
Belediye personeli son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Belediye personeli son yolculuğuna uğurlandı
Ordulu beden eğitimi öğretmeni, açtığı kulüpte geleceğin sporcularını yetiştiriyor Geleceğin futbolcuları bu kulüpte yetişiyor
YEREL HABERLER Ordulu beden eğitimi öğretmeni, açtığı kulüpte ...
Ordu’da facianın eşiğinden dönüldü Çakıl yüklü hafriyat kamyonu, yük nedeniyle duramayıp, okul bahçesinde uçtu Kazada sürücü yaralandı, çocukların derste olması ise ihtimal bir felaketin önüne geçti
YEREL HABERLER Ordu’da facianın eşiğinden dönüldü Çakıl yüklü ...
Kestiği ağacın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kestiği ağacın altında kalan yaşlı adam hayatını ...
Fatsa’dan Azerbaycan’a dostluk tamamlandı
YEREL HABERLER Fatsa’dan Azerbaycan’a dostluk tamamlandı
Baba- oğlun heyelandan son anda kurtulması kamerada
YEREL HABERLER Baba- oğlun heyelandan son anda kurtulması kamerada
Vali Sonel: “Bireysel tedbirler bizi salgından koruyacak”
YEREL HABERLER Vali Sonel: “Bireysel tedbirler bizi salgından ...
Başkan Tavlı, Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleriyle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Tavlı, Temizlik İşleri Müdürlüğü ...
Ordu’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
YEREL HABERLER Ordu’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Ordu’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Ordu’da uyuşturucu operasyonu
Ordu’da yerli aşı Turkovac uygulaması başladı
YEREL HABERLER Ordu’da yerli aşı Turkovac uygulaması başladı
Böbrek kisti deyip geçmeyin Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Cemalettin Cengiz Beyaz: “Yaşla beraber böbrek kistlerinin görülme sıklığı artar ve 50 yaş üzerinde her iki kişiden birinde görülebilir. Bu kişilerin düzenli hekim kontrolleri önem arz etmektedir. Genetik geçişli böbrek kisti olan kişilerde böbrek kistlerine karaciğer kistleri, beyin anevrizması ve kalp kapak hastalığı da eşlik edebilir“
YEREL HABERLER Böbrek kisti deyip geçmeyin Üroloji Uzmanı Opr. Dr. ...
Başkan Tavlı: “Derelerimizde oluşabilecek taşkınların önüne geçilecek”
YEREL HABERLER Başkan Tavlı: “Derelerimizde oluşabilecek taşkınların ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.