Aşık Veysel eserleriyle anıldı

Ordu’nun Ünye ilçesinde, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Aşık Veysel’i anma konseri düzenlendi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen konserde halk ozanı Aşık Veysel’in eserleri seslendirilerek dinleyicilerle buluşturuldu. Ordu Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Sanat Dairesi Başkanlığı ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu tarafından halk ozanı Aşık Veysel’in 'Dostlar Beni Hatırlasın' konserinde dinleyicilere unutulmaz bir akşam yaşatıldı. Konserde şefliğini Said Döşkaya yaparken, Gizem Samsa, Emine Baş, Cafer Üvenç ve Ufuk Yüksel ise halk ozanı Aşık Veysel’in eserlerini seslendirdi. Konser boyunca dinleyiciler çalınan eserlere alkışlarla eşlik ederken, konser sonunda Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu'na çiçek verildi.

Konsere AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Gürel, Ünye Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Adnan Sobi katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.