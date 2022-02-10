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Bakan Özer’den yüz yüze eğitim açıklaması: “İnşallah bu dönemi de yüz yüze eğitime kararlılıkla uyarak nihayetlendireceğiz” “850 bin dersliğin sadece 434’ünde yüz yüze eğitime ara verildi”

İHA

Bakan Özer’den yüz yüze eğitim açıklaması: “İnşallah bu dönemi de yüz yüze eğitime kararlılıkla uyarak nihayetlendireceğiz” “850 bin dersliğin sadece 434’ünde yüz yüze eğitime ara verildi”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bugün itibariyle Türkiye genelindeki 850 bin dersliğin 434’ünde korona virüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiğini belirterek, “İnşallah bu dönemi de yüz yüze eğitime kararlılıkla uyarak nihayetlendireceğiz” dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ordu’ya geldi. İlk olarak, Ordu Valisi Tuncay Sonel’i ziyaret eden Bakan Özer, valilik kapısında Vali Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Ordu Milletvekilleri ve protokol tarafından karşılandı.

"850 bin dersliğin sadece 434'ünde yüz yüze eğitime ara verildi"
Valilik Şeref Defteri’ni imzaladıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Özer, “7 Şubat tarihinde başlamış olduğumuz 20212022 Eğitim ve Öğretim yılını aynı kararlılıkla yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Sağlık Bakanlığımız ve Sağlık Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda okullarımızda tüm önlemleri alarak bu dönemi de inşallah yüz yüze eğitimle bitireceğiz. Bugün itibariyle 850 bin dersliğimizin sadece 434’ünde bir vak'a ve yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verdik. Şu anda bizim eğitim sistemimizde bulunan dersliklerin toplam sayısının binde birinin çok altında sınıf omicron varyantı nedeniyle yüz yüze eğitime ara vermiş oldu” dedi.

“İnşallah bu dönemi de yüz yüze eğitimle devam ettireceğiz”
“İnşallah Sağlık Bakanlığı’nın önermiş olduğu önerilere harfiyen riayet ederek tüm okullarımızda nasıl birinci dönemde 5 ay hiçbir kesintiye uğramadan eğitime devam ettiysek, inşallah bu dönemi de yüz yüze eğitime kararlılıkla uyarak nihayetlendireceğiz” diyen Bakan Özer, “Bu sürece katkılarından dolayı tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Sürecin başarılı bir şekilde devam etmesi için tüm arkadaşlarımız sahada, bizler de sahadayız. Bu kapsamda Ordu’dayız. Hem bu süreçte alınan önlemleri tüm arkadaşlarımızla birlikte değerlendirme imkanımız olacak, aynı zamanda Ordu’daki eğitimin kalitesinin arttırılması ile ilgili süreçleri hızlı bir şekilde değerlendireceğiz. Ordu eğitimde, çoğu ilimize göre çok başarılı bir grafik sergiliyor, bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.
Açıklamanın ardından Bakan Özer ve beraberindekiler, basına kapalı gerçekleştirilen il eğitim değerlendirme toplantısına katıldı.

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