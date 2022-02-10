Bakan Özer: “Ordu’da 54 okulun depreme karşı güçlendirme çalışması 2022 yılı içerisinde bitecek” Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022 yılı içerisinde Ordu iline 520 milyon TL’lik eğitim yatırımı yapılacağını söyledi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu’ya 2022 yılında toplamda 520 milyon TL’lik eğitim yatırımları yapılacağını söyledi. Bakan Özer, “Ordu'da 54 okulumuzun depremde güçlendirme ile ilgili çalışma süreçleri daha önce başlamıştı. 2022 yılı içerisinde bunların tamamı bitecek ve tüm okullarımız güçlenmiş şekilde bir sonraki eğitim öğretime hazır hale getirilmiş olacak” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ordu’ya geldi. Valilik ziyareti sonrası Bakan Özer ve beraberindekiler, basına kapalı gerçekleştirilen il eğitim değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Özer, Ordu’da eğitim anlamında gelinen noktanın güzel olduğunu söyledi. Amaçlarının, tüm eğitim sisteminin içerisine sürekli iyileştirme kültürünü yerleştirme olduğunu kaydeden Bakan Özer, bu konuda her geçen gün çalışmaların arttığını kaydetti.

Ülkenin en önemli sermayesinin beşeri sermaye olduğunu ve eğitime de bu bakış açısı ile baktıklarını aktaran Bakan Özer, “Bugün Ordu ilimizdeki eğitim yatırımların tüm merkez ve ilçelerdeki genel bir değerlendirmesini yapabilme imkanımız oldu. Şuanda Ordu’da 2022 yılı yatırım bütçesi içerisinde yaklaşık 250 milyon TL’lik bir yatırım var. Bunlar, güçlendirme, yıkımyapım çalışmalarını ve yeni okul yapım çalışmalarını kapsayan yatırımlar” diye konuştu.



“2022 yılı içerisinde 520 milyon TL’lik eğitim yatırımı”

Ordu’da, 54 okulun depremde güçlendirmeyle ilgili çalışma sürecine daha önceden başlandığını ve 2022 yılı içerisinde bu çalışmaların biteceğini kaydeden Bakan Özer, “İnşallah tüm okullarımız güçlendirilmiş bir şekilde sonraki eğitim ve öğretim yılına hazır hale getirilmiş olacak. İnşallah yıkılan okulların yerine de inşa edilecek tüm okullar da hizmete alınmış olacak. Bugün, 2022 yılındaki 250 milyon TL’lik yatırıma ilave olarak 270 milyon TL’lik bir yatırım daha Ordu’ya vermiş oluyoruz. Böylece, 520 milyon TL’lik eğitim yatırımını Ordu’ya kazandırmış oluyoruz. Bunun 250 milyon TL’si okul yapımları, 20 milyon TL’si ise mevcut okulların güçlendirilmesi ile ilgili” şekilde konuştu.



Bakan Özer, il geneline yapılacak yatırımları şu şekilde anlattı:

“Altınordu ilçemize 24 derslikli ortaokulu kazandıracağız. Fatsa ilçemize Ayazlı Mahallesi’ne 24 derslikli bir ortaokul, Dolunay Mahallesi’ne 24 derslikli bir ilkokul, yine Dolunay Mahallesi’ne 24 derslikli bir ortaokul, Kurtuluş Mahallesi’ne 16 derslikli bir imam hatip okulu inşallah yatırım programına almış oluyoruz. Ünye ilçemize Gölevi Mahallesi’ne 24 derslikli bir ortaokul, Atatürk Mahallesi’ne 12 derslikli bir ortaokul ve Saraçlı Mahallesi’ne 8 derslikli bir ana okul yapmış olacağız. Gölköy ilçemize 24 derslikli bir lise ve ayrıca 100 kız 100 erkek öğrenci kapasitesine sahip toplam 200 kişilik bir pansiyonda Gölköy ilçemize kazandırmış olacağız. Kabataş ilçemize 12 derslikli bir Anadolu lisesi yatırım programına alıyoruz. Kumru ilçemize 12 derslikli özel eğitim okulu kazandıracağız. Perşembe ilçemize burada mesleki teknik Anadolu lisesine destek olarak uygulama oteli var çok eski bir otel yerine 80 yatak kapasiteli mesleki teknik Anadolu lisesinin bir uygulama otelini de Perşembe’ye kazandırmış olacağız."

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