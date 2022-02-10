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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polis adaylarına ücretsiz kurs

İHA

Ordu'nun Ünye ilçesi Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürlüğü tarafından Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Yüksek Okulu sınavına girecek olan gençler için ücretsiz kurs eğitimi verilecek.

Polis adaylarına ücretsiz kurs

Ordu’nun Ünye ilçesi Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürlüğü tarafından Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Yüksek Okulu sınavına girecek olan gençler için ücretsiz kurs eğitimi verilecek.
Ordu Valiliği koordinesinde spor uzmanları ve antrenörlerin denetiminde İlçe Gençlik Hizmet ve Spor Müdürlüğü tarafından kurulacak parkurda polis adaylarına eğitim verme amaçlı çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma ile birlikte Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Yüksek Okulu sınavına girecek gençler açılan kurslardan yararlanacak.

“Her daim gençlerimizin yanındayız”
Spor uzmanları ve antrenörler denetiminde gençlerin başarılı olması noktasında her daim yanında olduklarını ifade eden Ünye Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürü Aydın Kuyumcu, “Ordu Valimizin başkanlığında ve himayelerinde Polis Okulu sınavlarına katılmak isteyen gençlerimize POMEM kursu açıyoruz. Spor uzmanlarımız ve antrenörlerimizin denetiminde talep eden gençlerimizi girecekleri sınavda başarılı olmaları noktasında İlçe Gençlik Hizmet ve Spor Müdürlüğü olarak parkur kurarak eğitim vermek üzere bir çalışma başlattık. Çalışmalarımız 14 Şubat Pazartesi günü Milli Eğitim Müdürümüzle istişare ederek Mustafa Rakım Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda gerçekleşecek. Polis akademisi kurslarına katılmak isteyen gençlerimizi İlçe Spor Müdürlüğümüze davet ediyoruz. Burada müracaatlarını yaparak eğitimlerimize başlayacağız. Bu çalışmamızda bizlere başkanlık eden Ordu Valimize, Ünye Kaymakamımıza, İl Spor Müdürümüze, araçgereç noktasında destek olan Ünye Belediyemize teşekkür ediyorum. Geçen yıl yaptığımız çalışmalarda 200’ün üzerinde erkek katılımcı gençlerimiz vardı. Bunlardan 65 tanesi bu sınavda başarılı olarak göreve başlamak üzere eğitimlerini alıyorlar. Kız öğrencilerimizde ise yaklaşık 100 talep vardı. Bunlardan da 34 tanesi bu sınavda başarılı oldu. Bu da bizi mutlu etmiş, gururlandırmıştır. Her daim gençlerin yanındayız” dedi.

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