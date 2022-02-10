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Milli Eğitim Bakanı Özer’den, Başkan Güler’e teşekkür Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: “Sayın Başkanımıza Ordu’daki eğitim yatırımlarının kalitesinin artmasında, okul yapımında ve arsa temininde, mevcut okulların içeriğinin donatılmasında ve özellikle bilim sanatla ilgili teşvik edici çalışmalarından dolayı hem şahsım hem de Milli Eğitim Bakanlığı adına kendisine teşekkür ediyorum”

İHA

Milli Eğitim Bakanı Özer’den, Başkan Güler’e teşekkür Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: “Sayın Başkanımıza Ordu’daki eğitim yatırımlarının kalitesinin artmasında, okul yapımında ve arsa temininde, mevcut okulların içeriğinin donatılmasında ve özellikle bilim sanatla ilgili teşvik edici çalışmalarından dolayı hem şahsım hem de Milli Eğitim Bakanlığı adına kendisine teşekkür ediyorum”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu programı kapsamında Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’i ziyaret etti. Ziyarette konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Büyükşehir Belediye Başkanımız bizim Ordu’daki eğitim yatırımlarının kalitesinin artmasındaki en önemli paydaşlarımızdan bir tanesi. Başkanımız daha önce Bakanlıkta yaptı, sürekli Ankara’da da kendisiyle eğitimin kalitesinin artırılması ile ilgili istişare içerisindeyiz” dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okul ve eğitim yatırımlarının açılışları ile çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Ordu’da Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'i ziyaret etti. Bakan Özer’i makamında ağırlayan Başkan Güler, Büyükşehir Belediyesinin eğitim başta olmak üzere yaptığı çalışmalar ve hayata geçirilecek olan projeler hakkında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e bilgiler verdi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’i, Ordu Büyükşehir Belediyesinde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Başkan Güler, milli eğitim alanındaki çalışmaları dolayısıyla kendilerine teşekkürlerini iletti.
Bakan Özer’in yenilikçi çalışmalara imza attığını ifade eden Başkan Güler, “Bugün bizim mutlu günlerimizden, çok önemli bir gün. Sayın Bakanımız Ordu’muza teşrif ettiler. Hem akademisyen olarak hem de milli eğitime öteden beri yaptığı kapsamlı çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Kendilerini belediyemizde ağırlamaktan onur duyuyoruz. Bakanımız bugün Ordu’muzu çok güzel müjdelerle mutlu ettiler. Sayın Bakanımız az konuşan çok nitelikli işler yapan bir Bakanımız. Bugün de Ordu için çok güzel bir gün oldu. Ordu’ya katkılarından ve inovatif çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Başkanımızla eğitim kalitesinin artırılması için her zaman istişare içerisindeyiz”
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ziyarette yaptığı konuşmada Ordu ziyaretinden dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. Bakan Özer açıklamalarında Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in Ordu’daki eğitim yatırımlarının artırılması konusunda önemli bir çalışma içinde olduğunu söyledi. Eğitim kalitesinin artırılması konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ile sürekli istişare halinde olduklarını kaydeden Bakan Özer, şunları kaydetti:
“Ordu ziyaretimiz kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’i ziyaret ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız bizim Ordu’daki eğitim yatırımlarının kalitesinin artmasındaki en önemli paydaşlarımızdan bir tanesi. Başkanımız daha önce Bakanlıkta yaptı, sürekli Ankara’da da kendisiyle eğitimin kalitesinin artırılması ile ilgili istişare içerisindeyiz. Ben Sayın Başkanımıza Ordu’daki eğitim yatırımlarının kalitesinin artmasında, okul yapımında ve arsa temininde, mevcut okulların içeriğinin donatılmasında ve özellikle bilim sanatla ilgili teşvik edici çalışmalarından dolayı hem şahsım hem de Milli Eğitim Bakanlığı adına kendisine teşekkür ediyorum.”
Ziyaretin ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler tarafından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e günün anısına hediye ve Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen Kybele çikolatası takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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