Bakan Özer: 434 derslikte yüz yüze eğitime ara verildi (3)



BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE AK PARTİ İL BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´nin açılışının ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi ile AK Parti Ordu İl Başkanlığı´nı ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler tarafından makamında ağırlanan Bakan Özer, belediyenin, eğitim başta olmak üzere yaptığı çalışmalar ve hayata geçirilecek olan projeler hakkında bilgi aldı. Eğitim kalitesinin artırılması konusunda Başkan Güler ile sürekli istişare halinde olduklarını kaydeden Bakan Özer, "Ordu ziyaretimiz kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler´i ziyaret ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız, bizim Ordu´daki eğitim yatırımlarının kalitesinin artmasındaki en önemli paydaşlarımızdan bir tanesi. Başkanımız daha önce Bakanlık da yaptı, sürekli Ankara´da da kendisiyle eğitimin kalitesinin artırılması ile ilgili istişare içerisindeyiz. Ben Sayın Başkanımıza Ordu´daki eğitim yatırımlarının kalitesinin artmasında, okul yapımında ve arsa temininde, mevcut okulların içeriğinin donatılmasında ve özellikle bilim sanatla ilgili teşvik edici çalışmalarından dolayı hem şahsım hem de Milli Eğitim Bakanlığı adına kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

'BAKANIMIZ ORDU'MUZU ÇOK GÜZEL MÜJDELERLE MUTLU ETTİ'

Bakan Özer'i, belediyede ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Başkan Güler ise milli eğitim alanındaki çalışmaları dolayısıyla kendilerine teşekkürlerini iletti. Özer´in yenilikçi çalışmalara imza attığını ifade eden Başkan Güler, "Bugün bizim mutlu günlerimizden, çok önemli bir gün. Sayın Bakanımız Ordu´muza teşrif ettiler. Hem akademisyen olarak hem de milli eğitime öteden beri yaptığı kapsamlı çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Kendilerini belediyemizde ağırlamaktan onur duyuyoruz. Bakanımız bugün Ordu´muzu çok güzel müjdelerle mutlu etti. Sayın Bakanımız az konuşan çok nitelikli işler yapan bir Bakanımız. Bugün Ordu için çok güzel bir gün oldu. Ordu´ya katkılarından ve inovatif çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Bakan Özer, daha sonra AK Parti Ordu İl Başkanlığı´nı ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Özer, Ordu´dan ayrıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2022-02-10 18:26:00



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