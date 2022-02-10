TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Ekonomi tekrar bir canlanma hamlesine girdi



Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA) TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Piyasalarda ekonomi tekrar bir canlanma hamlesine girdi. İlk 9 ayda ekonomimizin büyümesine baktığım zaman yüzde 12´lik bir büyüme görüyoruz" dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu´ya gelen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ordu İli Oda ve Borsalar Müşterek Toplantısı´na katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Hisarcıklıoğlu, son günlerde elektrik faturalarındaki yüksek fiyat artışlarının yeniden ele alınması talebinde bulunduklarını ve konuyla ilgili olumlu bir gelişme olmasını beklediklerini söyledi. Hisarcıklıoğlu, asgari ücretteki zamla birlikte piyasaların canlanacağını belirterek, "Asgari ücretin enflasyon üzerinde reel artması hem sosyal açıdan olumlu hem de piyasaları canlandıracak ama tüm ücretlerden asgari ücret kadar gelir vergisinin kaldırılması da işveren olarak bizlerin de yükünü azalttı. Bir çalışan için baktığımız zaman yıllık 8 bin 608 TL asgari ücretlide üzerimizden yük azalmış oldu. Yüzde 50 arttı ama işverenden de yük kalkmış oldu. İşverene asgari ücret desteğinin artırılmasını istedik. Talebimizde gelir vergisinin yükseltilmesi talebi çıktı. Başta tıbbi cihaz olmak üzere uzun süredir kamuda bekleyen alacakların yakın takipçisi olduk. Ödenmeye başladı" diye konuştu.

`İLK 9 AYDA EKONOMİDE YÜZDE 12´LİK BÜYÜME GÖRÜYORUZ´

İhracatta rekor kırıldığını kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Baktığımız zaman piyasalarda ekonomi tekrar bir canlanma hamlesine girdi. İlk 9 ayda ekonomimizin büyümesine baktığım zaman yüzde 12´lik bir büyüme görüyoruz. Sanayi pandemi dönemi öncesini yakaladı ve geçti. Bu aslında çok olumlu bir mesaj. İhracatımızda tarihi bir rekor yaptık. Bir yılda 40 milyar dolar ilave gelir elde ettik. 225 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Turizm yavaş yavaş toparlanıyor. Turizm eskisi gibi değil ama iyileşme yolunda. Ticarette de inşallah bir canlanma başladığını görüyoruz. Tarım sektöründe girdi maliyetlerimizdeki yüksek artışlar sıkıntıya yol açıyor mu, açıyor. Yakıt, gübre, yem bunun gibi hayvancılıkta şikâyetler geliyor" dedi.

`CUMHURBAŞKANIMIZIN AÇIKLADIĞI TEDBİR PAKETLERİ SONRASINDA PİYASALAR SAKİNLEŞTİ´

Enflasyon ve döviz kurlarındaki yükselişin piyasaları olumsuz etkilediğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Enflasyon ve döviz kurlarındaki yükseliş piyasalarımızı olumsuz etkiliyor. Bu konuyla ilgili sıkıntılarımızı da Cumhurbaşkanımızla, bakanlarımızla paylaşıyoruz. Döviz kurlarındaki artışla ilgili sıkıntıları dile getirdik. Piyasayı ve pek çok firmamızı olumsuz etkilediğini, istikrar ve öngörülebilirliliğin temin edilmesi gerektiğini söyledik. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı tedbir paketleri sonrasında piyasalar sakinleşti. Hepiniz yaşadınız bunu. İnşallah bundan sonra daha az dalgalanmalar yaşanacak ve istikrar yakalanacak diyorum. Biz kur faiz ekseninden çıkıp, üretime yatırıma ihracata odaklanmamız lazım diyorum. Özellikle moralimiz hiç bir zaman bir iş adamı olarak, hem de inancım olarak benim hiç bir zaman düşüş göstermedi. Çünkü ben iş adamıyım, her gün sabah o dükkanın kapısını açabilme cesaretini bulabilmek için moralimin yüksek olması lazım. Bugün dünden daha iyi olacak diyoruz. Hiç unutmayın bunu, hiç bir şekilde iş adamı umudunu kaybetmez. Yarın daha iyi olacak inşallah" dedi. DHA-Ekonomi Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2022-02-10 18:57:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.