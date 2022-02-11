Fatsa’da Türk Halk Müziği konseri müzikseverleri buluşturdu

– Ordu’nun Fatsa Belediyesi tarafından düzenlenen Türk Halk Müziği konseri, müzikseverlere keyifli anlar yaşattı.

Fatsa Belediyesi Konservatuar Şefi Avni Kaysal yönetiminde, Belediye Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen Türk Halk Müziği yeni yıl solo konseriyle müzikseverler keyifli anlar yaşadı. Kandemir Kaytaz’ın konuk sanatçı olarak sahne aldığı, Türk Halk Müziği’nin sevilen ve beğenilen eserlerinin solo olarak seslendirildiği konserin sonunda, iki yıl önce hayatını kaybeden Fatsa Belediyesi Görsel Sanatlar Atölyesi kurucusu merhum Celalettin Tandoğdu’nun hatırasına yaşam boyu onur ödülü aileyi temsilen Gül Aydınlık’a, öğretmenlik mesleği ile birlikte müzikle iç içe bir hayat sürdüren ses sanatçısı merhum Hasan Bayar’ın anısına ise yaşam boyu onur ödülü de kızları Asude ve Ebru Bayar’a takdim edildi. Konser, Şef Avni Kaysal ile koro ekibine yapılan tebrik ve takdir merasiminin ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Konsere, Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay, Belediye Meclis Üyesi Muharrem Okyay Sarıhan, Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları ve çok sayıda müziksever katıldı.

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