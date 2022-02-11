Fenerbahçe'ye coşkulu karşılama

Süper Lig’in 25. haftasında GZT Giresunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, OrduGiresun Havalimanı’nda taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.
Süper Lig’in 25. haftasında yarın deplasmanda GZT Giresunspor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, Ordu Giresun Havalimanı’na iniş yaptı. Ordu Giresun Havalimanı'nda toplanan sarılacivertli taraftarlar, oyuncuları görmek için coşkuyla beklerken, sporcular da taraftarlar ile selamlaştı. Fenerbahçeli taraftarlar, fotoğraf çektirdikleri oyunculara başarıla dilerken, sarılacivertli kafile takım otobüsü ile havalimanından ayrılıp kamp yapacağı otele geçti.
Çotanak Spor Kompleksi'nde yarın oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak, müsabakayı ise hakem Zorbay Küçük yönetecek.
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