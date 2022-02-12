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Pandemi döneminde anlamlı etkinlik Ordu’nun Ünye ilçesinde faaliyet gösteren Çalıkoğlu Gıda çalışanları, düzenlenen mangal organizasyonunda buluştu

İHA

Pandemi döneminde anlamlı etkinlik Ordu’nun Ünye ilçesinde faaliyet gösteren Çalıkoğlu Gıda çalışanları, düzenlenen mangal organizasyonunda buluştu

Ordu’nun Ünye ilçesinde faaliyet gösteren firmanın yetkilileri ve çalışanları, belirli aralıklarla düzenlenen mangal organizasyonunda bir araya geldi. Düzenlenen etkinlikte çalışanlar, iş stresinden uzaklaşarak moral depoladı.
Ünye ilçesinde 25 yıldır faaliyet gösteren, doğal olarak ürettikleri başta zeytin ile beraberindeki 150 çeşit farklı ürünü bünyesinde bulunduran Çalıkoğlu Gıda Paz. Gıda Ltd. Şti., özellikle pandemi sürecinde yoğun mesai harcayan çalışanları için etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Aralıklarla farklı adreslerde düzenlenen organizasyonda şirket yetkilileri ve çalışanları iş stresinden uzaklaşarak, pandemi kuralları kapsamında hem mangal yapıyor, hem de güzel vakit geçiriyor.
Etkinlik kapsamında çalışanlar, Çalıkoğlu Gıda’nın kurucusu olan ve 2017 yılında rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybeden merhum Adem Çalık’ı da unutmuyor. Çalışanlar ve şirketin yöneticileri, merhum Çalık’ın mezarını ziyaret ederek, Kur’anı Kerim okuyarak dua ediyor.

“Bu tür buluşma etkinliklerine şirket olarak önem veriyoruz”
Çalıkoğlu Gıda Genel Müdürü Resül Çalık, 5 Mayıs 1997 yılında aktif ticari hayatına başlayan şirketlerinin, bünyesinde çalıştırdığı tamamı seçme ve alanlarında başarılı personelleriyle her geçen gün büyüdüklerini, bu çalışmalar sonucunda ise Avrupa’ya açılmak için yol kat ettiklerini belirtti. Şirketin, 25 yıllık geçmişinde kurumsallaşma adına her geçen gün ilerlediğini aktaran Çalık, “Bir süre pandemi nedeniyle ara verdiğimiz bu organizasyonlara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fırsat buldukça şirket çalışanlarımız ile bu tür organizasyonlarda bir araya gelip, hem iş stresinden uzaklaşıyoruz hem de çalışma arkadaşlarımız ile sürekli olarak yakın temas halinde bulunuyoruz” dedi.

“Şirketimizde, aile ortamı havasındaki etkinliklerimiz devam edecek”
Genel Müdür Resül Çalık, şirket olarak çalışanları ile bir aile ortamında kurdukları düzeni devam ettirmeyi ve bu organizasyonları her fırsatta yapmaya çalışacaklarını ifade ederek, “İnşallah, katılım sayısını daha da arttırarak, bu tür etkinliklerimize ilerleyen süreçte devam edeceğiz. Birlikteliğimizi pekiştirmek adına yaptığımız bu etkinlikler hem çalışanlarımız hem de bizim için faydalı oluyor, hem bizim hem de çalışanlarımızın moral ve motivasyonu artıyor. Şirket olarak önemsediğimiz konuların başında aile altyapısı geliyor. Aile ortamında birlikte başarıya ulaştığımız çalışanlarımız ile yine aile ortamında hep beraber güzel vakit geçiriyoruz. Bizleri iş hayatından uzaklaştırarak moral sağlayan bu tür etkinlikler, ilerleyen yıllarda katılım sayısı artarak devam edecektir” ifadelerine yer verdi.
Mangal etkinliğine katılım sağlayan şirket çalışanları da pandemi kısıtlamaları nedeniyle her zaman bir araya gelemediklerini, şirket tarafından düzenlenen bu tür etkinlikler ile hem bir araya gelip kaynaştıklarını, hem de güzel vakit geçirdiklerini söylediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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