Ordu’nun Ünye ilçesine bağlı İnkur Mahallesi'nde heyelan riski nedeniyle 36 kişi tahliye edildi. 14 evin yıkımını tamamlanırken yeni yerleşim alanı için sondaj çalışmalarına başlandı.

Ordu’nun Ünye ilçesi İnkur Mahallesi'nde 1,5 ay önce ilk olarak tarım arazilerinde çatlaklara neden olan heyelan, sağanak ve kar yağışının ardından bölgedeki evlerde hasara yol açtı. 30 hanenin bulunduğu Kabadayı Küme Evleri mevkiinde 1 evin duvarları yıkıldı, bazı yapılarda da çatlaklar meydana geldi. Teknik ekiplerin incelemesinin ardından tespit edilen heyelan riski nedeniyle boşatılan toplam 14 evde kalan 36 kişi güvenli yerlere yerleştirildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, heyelan riski taşıyan yapıların yıkımını tamamlarken sondaj çalışmalarına başladı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yaraların sarılması için heyelan bölgesindeki çalışmaların sürdüğünü söyledi. “Bölgede oluşan heyelanlara bağlı olarak Büyükşehir Belediyesi ekiplerimizle hasarlı binaların yıkımını tamamladık. Ayrıca bölgede zemin etüdü ve sondaj çalışması sürdürüyoruz. Bu sayede daha güvenli yerleşim yerlerinin oluşturulması ve heyelanların önüne geçmeyi hedefliyoruz. Gerek Ordu Valiliğimiz gerekse ilgili kurumlarımızla birlikte bölgede yaşanan mağduriyetin yaralarının sarılması için tüm gücümüzle sahadayız” dedi.

Ünye ilçesi İnkur Mahalle Muhtarı Ömer Yıldırım ise “Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e ve çalışma arkadaşları gördüğünüz üzere bizleri hiç yalnız bırakmadılar. Çevre halkının morali bozuk ama devletimizin yanında olduğunu gördüler. Hepsinden Allah razı olsun. Bu kış ayında evlerimizin yıkılmasından dolayı üzgünüz ama vatandaşlarımızı sağlıklı yerlere yerleştirdiler. İlk günden bu yana bizi yalnız bırakmayan Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ünye Belediyesine mahallem adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



Vali heyelan bölgesinde

Ordu Valisi Tuncay Sonel, heyelan bölgesine giderek, afetzedelere geçmiş olsun dileğinde bulundu. Beraberinde, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ile birlikte afet bölgesine giden Vali Tuncay Sonel, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye Belediyesi ekiplerince afet bölgesinde yürütülen çalışmaları da yerinde inceledi. Vali Sonel, Çalışmalarla ilgili İl Afet ve Acil Durum Müdür Vekili Selim Çakmak, İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Hüseyin Öztürk ve bölgede çalışma yürüten kurumların yetkililerden bilgi aldı.

Afetten etkilenen vatandaşlara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AFAD Başkanı Yunus Sezer’in geçmiş olsun dileklerini de ileten Vali Tuncay Sonel, “Afete maruz kalan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Buradaki tek tesellimiz, can kaybı olmamasıdır. Yeter ki cana bir şey olmasın. Devletimiz büyüktür. Yıkılanın daha iyisini yapar. Nitekim yapıyor da. İçiniz rahat olsun, gereken yapılacak” dedi.

Afetin oluşturduğu yaraların kısa sürede sarılacağını belirten Vali Sonel, “Mühendislerimizin yapacağı jeolojik etütler sonucunda belirlenecek zemini sağlam bir yere afet konutlarımızın yapımına kısa sürede başlayacağız. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın, İçişleri Bakanımızın ve AFAD Başkanımızın desteği var. Biz, bir an önce bu işin altyapısını oluşturup, çalışmalara başlayacağız. Bir an önce sizlerin evini yapıp, mağduriyetinizi gidermek istiyoruz. Bu süreçte sizlere kira yardımı, eğitim yardımı, yiyecek, yakacak gibi her türlü yardımı yapacağız” diye konuştu.

