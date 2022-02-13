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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

İHA

Ordu'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Ordu’nun Perşembe ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti, araçta bulunan kızı ve eşi ise yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Dereiçi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Perşembe ilçesinde balıkçılık yapan Telat Çetinkaya (52) idaresindeki 52 AC 662 otomobil, Dereiçi Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri, sürücü Çetinkaya’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada, araçta bulunan ve yaralanan Telat Çetinkaya’nın eşi Gülbeyaz ile kızı Nisa ise olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından 112 ekiplerince Ordu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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