Ordu’da “Her Mevsim Safari” etkinliği

Ordu’nun Ünye ilçesinde, Ünye Yunus Emre OffRoad Kulübü tarafından “Her Mevsim Safari” sloganı ile düzenlenen etkinliklerinin kış safarisi de renkli görüntülere sahne oldu.

Gerçekleştirilen etkinlik, Çaybaşı ilçesi İlküvez Şelalelerinden başlayarak Akkuş ilçesi Argan Yaylalarına kadar devam etti. OffRoad tutkunlarının son durağı ise İnkur Çet Dağı oldu.

İlküvez’de sabah kahvaltısı ile başlayan safarinin ilk durağı kral şelaleleri oldu. Burada bölgenin tarihi ve coğrafi özelliklerine ilişkin bilgilendirmeler yapıldı.



“Amacımız bölgenin turizm değerlerini ortaya çıkarmak”

Ünye Yunus Emre OffRoad Kulübü Başkanı Alper Argan, “Her Mevsim Safari sloganı ile çıktığımız bu yolda ikincisini düzenlediğimiz bu organizasyonu kış safarisi olarak adlandırıyoruz. Her safarinin bir amacı var. Bugünkü amacımız İpekyolu Şelaleleri üzerinde bulunan 20 adet doğal cazibe alanlarını tanıtmak” dedi.

İpekyolu Şelaleleri Derneği Başkan Yardımcısı İsa Aydoğdu ise İpekyolu Şelaleleri üzerindeki bakir alanların tanıtımı için yapılan etkinliklere değinerek bu bölgenin krallık dönemlerinden bugüne kadar canlı kaldığını aktardı. Şelalelerde kralların tahtına benzetilen detayların var olduğunu belirten Aydoğdu, amacın bu bölgeyi ülke turizmine kazandırmak olduğunu dile getirdi.



“Burayı turizm merkezi haline getireceğiz”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Asım Suyabatmaz, “Ordumuz 4 mevsimiyle ayrı bir güzelliğe sahip. Yaylasıyla deniziyle böyle bir mekanda olmak heyecan verici. Ünye OffRoad Kulübü, dernek başkanlarımız ve muhtarlarımızla birlikte çalışarak burayı bir turizm merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.



“Zincirin halkaları gibi şelaleler var”

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı da yaptığı açıklamada, “Arkadaşlarımızın buranın tanıtımı adına verdiği emeklere teşekkür ediyoruz. Şu dönemde doğa yürüyüşleri öne çıkıyor. Zincirin halkaları gibi şelaleleri gezmek keyif verici. Bölgemizdeki bu gibi alanların turizm destinasyonuna katılmasının ilçemize ve bölgemize ciddi kazanımları olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Çetin kış şartları altında düzenlenen safariye ayrıca Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Refik Ay, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Muhammet Ali Gökkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Avni Aktürk, AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan ve safari tutkunları katıldı.

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