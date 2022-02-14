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Fındık bahçeleri FİHA’lar ile ilaçlanacak

İHA

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Türkiye'nin en önemli ihracat ürünlerinden biri olan fındık sektöründe bir ilke daha imza atıyor.

Fındık bahçeleri FİHA’lar ile ilaçlanacak

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Türkiye’nin en önemli ihracat ürünlerinden biri olan fındık sektöründe bir ilke daha imza atıyor.
Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin Bahçeşehir Üniversitesi ve MET İleri Teknoloji Şirketi ile birlikte TÜBİTAK tarafından destek verilen ‘’Engebeli Arazilerde Otonom İlaçlama Yapabilen Sürdürülebilir Robotik Drone İstasyonu’’ başlıklı projesi 2.2 milyon lira hibe desteği aldı. Projeyle birlikte, fındıkta insansız hava araçlarıyla birlikte ilaçlama yapılacak.
Ordu’da fındıkta birim alandan daha fazla ürün almak için başlatılan Fındık Verimliliği (FINVER) Projesi, tüm hızıyla sürüyor. Daha önce 'Fındığa Büyükşehir Eli Dokunuyor' ve 'Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın' projeleri ile büyük ses getiren Büyükşehir Belediyesi, FINVER Projesi ile tarım alanındaki atılımlara devam ediyor.

2.2 milyon lira hibe desteği alındı
Çalışmalar kapsamında, ORTAR A.Ş.‘nin fikir sahibi ve uygulayıcı olduğu proje önerisi “TÜBİTAK 1707 BİGG Ortaklı Siparişe Dayalı ArGe Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı 2021”den 2.2 milyon lira hibe desteği aldı.
Bahçeşehir Üniversitesi ve MET İleri Teknoloji Şirketi ile birlikte TÜBİTAK tarafından destek verilen ‘’Engebeli Arazilerde Otonom İlaçlama Yapabilen Sürdürülebilir Robotik Drone İstasyonu’’ projesiyle birlikte, fındıkta İnsansız Hava Araçlarıyla (FİHA) birlikte ilaçlama yapılacak.

Fındıkta yeni bir çağ açacak
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, uygulamaya geçirdikleri FİHA projesinin fındıkta yeni bir çağ açacağını söyledi. Başkan Güler, “Bahçeşehir Üniversitesi ve MET İleri Teknoloji Şirketi ile birlikte TÜBİTAK tarafından destek verilen ‘’Engebeli Arazilerde Otonom İlaçlama Yapabilen Sürdürülebilir Robotik Drone İstasyonu’’ başlıklı projemiz ile Fındıkta İnsansız Hava Araçlarıyla birlikte ilaçlama yapacağız. Engebeli bir arazi yapımız var. Bu arazi yapısıyla birlikte ulaşılamayan bahçelerimiz var. Bu İnsansız hava araçlarıyla birlikte ulaşılamayan nokta kalmayacak. Fındıkta yeni bir çağ açacak insansız hava araçlarıyla birlikte geleceği şekillendireceğiz” dedi.
Ordu’da yaygınlaşması planlanan yeni sistemle birlikte, hem zamandan, hem maliyetten hem de işçilikten yüzde 50’nin üzerinde tasarruf sağlanacağını belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, amaçlarının tarımdaki girdi maliyetlerini düşürerek verimi artırmak olduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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