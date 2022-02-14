Vali Sonel: “Aşılarımızı ihmal etmeyelim” Ordu Valisi Tuncay Sonel: “Aşılarımızı ihmal etmemeliyiz. Hatırlatma dozu sırası gelen vatandaşlarımız mutlaka aşılarını yaptırmalılar.”

Ordu’da her hafta pazartesi günleri yapılan Kovid19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı, Vali Tuncay Sonel’in başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda yapılan Kovid19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısına, Vali Yardımcısı Zafer Karamehmetoğlu, İlçe Kaymakamları, ODÜ Tıp Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Niyazi Taşçı, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Murat Kadir Topçu katıldı.

Covid19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısının başlangıcında, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Murat Kadir Topçu tarafından bir sunum yapıldı.



“Mutlaka aşı olalım”

Yoğun bakımlarda tedavi gören vakaların durumuna bakıldığında, hiç aşı yaptırmayan veya eksik aşı yaptıranların olduğuna dikkat çeken İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, “Türkiye genelinde olduğu gibi İlimizde de vaka sayılarında bir artış söz konusu. Kovid19 pandemisi nedeniyle yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören vakalara baktığımızda, ya hiç aşı olmayan veya eksik aşı olan vatandaşlarımızın olduğunu görmekteyiz. Bu salgından korunmanın en etkili yolu, aşılanmaktan geçmektedir” dedi.

Kasapoğlu, şöyle devam etti:

“Bizim tespitlerimize göre şu anda Ordu ili genelinde, 60 yaş üzeri nüfusta 22 bin civarında hatırlatma dozu aşılarını yaptırmayan vatandaşlarımız var. Bunların bir önce hatırlatma dozu aşılarını yaptırmalarını istiyoruz. Zira, aşı yaptırmayan veya üçüncü, dördüncü hatırlatma dozu aşılarını yaptırmayan vatandaşlarımız, yoğun bakım ünitelerimizin doluluk oranlarını artırıyorlar. Bu da hastane yükümüzü artırıyor. 16’sı Ordu Devlet Hastanesi bünyesinde, 8’i özel bir hastane bünyesinde olmak üzere yoğun bakım yatak kapasitemize 24 yatak daha ilave ettik.”



“Aşıyı ihmal etmeyelim”

Toplantıda, Pandemi ile mücadelede aşı yaptırmanın ve bireysel koruyucu tedbirlerin önemine değinen Vali Tuncay Sonel, “Kovid19 pandemisinden insanlarımızın sağlığını korumanın en etkili yöntemi, aşı olmaktır. Aşının yanında maske, mesafe, temizlik diye tanımladığımız bireysel tedbirlere harfiyen riayet etmektir. Maalesef, ülkemizde ve ilimizde vaka sayılarında bir artış görülmektedir. Aşılarımızı ihmal etmemeliyiz. Hatırlatma dozu sırası gelen vatandaşlarımız mutlaka aşılarını yaptırmalılar. Hep birlikte vereceğimiz mücadele ile bu illetin de üstesinden geleceğiz. Herkese sağlıklı günler diliyorum” şeklinde konuştu.

Toplantıya katılan İlçe Kaymakamları ve kurum müdürleri Covid19 Pandemisi ile ilgili yürütülen çalışmalar ve yapılması gerekenler konusunda görüş, düşünce ve önerilerini dile getirdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.