Ordu’da bir iş yerinde davetsiz misafir: Porsuk

Ordu’nun Ünye ilçesinde sokakta gezdikten sonra iş yerine giren porsuk, iş yeri sahiplerine vatandaşlara şaşkınlık yaşattı.

İlçenin Kaledere Mahallesi Öznur Kartal Caddesi üzerinde vatandaşlar tarafından sokakta görülen porsuk, bir süre sonra Harun Çetinkaya’ya ait seramik dükkânına girdi. İş yeri sahibi Harun Çetinkaya ve vatandaşlar, ofis içine giren porsuğu görür görmez kısa süreli panik yaşadı. İş yeri sahibi durumu itfaiye ve Doğa Koruma Milli Parklar Ünye Şefliğine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler porsuğu bir örtü yardımıyla alarak doğal ortamına saldı.



“İlk defa böyle bir şey başıma geldi”

İlk defa böyle bir durumla karşılaştığı için şaşkınlık yaşadığını söyleyen iş yeri sahibi Harun Çetinkaya, “Bu hayvanın ne olduğunu bilmiyoruz ama araç altlarında caddede gezerken gördüm. Çevrede biraz dolaştı ve sonrasında bizim iş yerine girdiğini gördük. Önce Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğünü ve ardından itfaiye ekiplerini aradık. Daha sonra iş yeri içerisinde gezdi. Biz de müdahale etmeyerek hayvanın ne olduğunu anlamaya çalıştık. Daha sonra bilgi aldığımızda hayvanın porsuk olduğunu öğrendik” dedi.

Olay yerine gelen ve bu gibi durumlarda vatandaşların ne yapması gerektiğini söyleyen Veteriner Hekim Yunus Emre Gümüş, “Şimdi bunlar daha çok insanların olduğu yerde değil, ormanlık alanlarda gezen doğal yaban hayvanlardır. Bu hayvanlar özellikle bilinçsizce bayıltılmak yerine profesyonel bir ekip tarafından yakalanması uygundur. İtfaiyeci arkadaşlarımızın yaptığı gibi bu gibi yöntemleri öneriyoruz” diye konuştu.

Doğa Koruma Milli Parklar Ünye Şefi Saygın Yıldırım, “Bizlere bir iş yerinde yaban hayvanı var diyerek 112 ihbarı düştü. Biz de veteriner hekim arkadaşımızla birlikte iş yerine geldik. Yaban hayvanlarının çeşitli alınma yöntemleri var. Havlu, bez veya çeşitli aparatlar aracılığıyla alınma yöntemleri var. Biz bunları kullanıyoruz. Uyutma yöntemi gibi bir yöntem yaban hayvanlarına zarar veriyor ve tekrar uyanamamasına neden oluyor. Biz Doğa Koruma Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü olarak porsuk olan hayvanımızı buradan alarak doğal ortam ile buluşturacağız” şeklinde konuştu.

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