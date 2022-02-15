Oto galeriden lüks cip çalan çocuklar tutuklandı Ordu’da bir oto galeriden lüks cip çalan ve Fatsa ilçesinde yakalanan çocuklar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

Ordu’da geçen aylarda galeriden otomobil çalarak İstanbul’a giden ve yakalandıktan sonra bu suçtan ceza alan, sonrasında da lüks cip çalarak yakalanan çocuklar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Altınordu ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde bir oto galerinin arka camından girerek satılık lüks cipi çalan kişilerin güvenlik kamerası incelemeleri sonucu S.Ö. (14) ve A.T. (13) olduğu tespit edildi. İlk çaldıkları aracın lastiğini patlatıp ara sokağa terk eden çocuklar, satılık bir başka cipi çalarak kayıplara karıştı. Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent güvenlik sistemi kamera incelemeleri sonucunda aracın en son Fatsa ilçesine giriş yaptığını belirledi, bu şekilde çalışma başlattı.

Polis ekipleri, galeriden çalınan cipi Kurtuluş Mahallesi Demir Sokak üzerinde ıssız bir alanda terk edilmiş şekilde buldu, çocuklar ise Fatsa ilçesi şehir merkezinde yakalandı. Sağlık kontrolü sonrası Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen çocuklar, buradaki işlemlerin ardından dün gece saatlerinde ifadeleri alınmak üzere ekip otosu ile Ordu İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi, bugün ise adliyeye sevk edildi. Çocuklar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çok sayıda suç kaydı bulunan S.Ö. ve A.T. daha önce de çaldıkları otomobille İstanbul’a kadar gitmiş, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip tarafından yakalanarak tutuklandıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmışlardı.

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