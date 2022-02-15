Galeriden cip çalan çocuklar, yakalandı (3)

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TUTUKLANDILAR

Ordu'da çaldıkları ciple Fatsa ilçesinde yakalanan S.Ö. ile A.Y. adlı çocuklar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2022-02-15 17:58:22



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