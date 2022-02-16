Başkan Tavlı: “İlçemizdeki 85 mahallemizde eşit hizmet anlayışı çalışıyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Tavlı: “İlçemizdeki 85 mahallemizde eşit hizmet anlayışı çalışıyoruz”

İHA

Başkan Tavlı: “İlçemizdeki 85 mahallemizde eşit hizmet anlayışı çalışıyoruz”

Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, doğru planlama ve yatırımlarla vatandaşlara daha fazla hizmet götürmeye çalıştıklarını belirterek, ilçe merkezi dahil 85 mahallede çalışmaların devam ettiğini belirtti.
Ünye Belediyesi ekiplerince ilçe sınırları içerisinde bulunan merkez dahil 85 mahallede yoğun bir çalışma yürütülüyor. Çalışmalar kapsamında mahallelerde uzun ömürlü altyapısı tamamlanan alanlarda üstyapı çalışmaları ile uzun yıllardır beklenen yatırımlar hayata geçiriliyor. Çalışmalar kapsamında 2019 yılı Nisan ayı itibariyle kent genelinde 80 kilometreden fazla beton yol hizmeti tamamlanarak hizmete sunuldu, çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Ekipler çalışmalar kapsamında kent merkezinde bulunan mahallelerde altyapı ve beton parke yol uygulamaları yürütülüyor. Altyapı, elektrik, su, kanalizasyon, telekomünikasyon işlemleri tamamlanan mahallelerde sonrasında ise üstyapı tamamlanıyor. İlçede3 yıl içerisinde, 50 bin metrekareden fazla beton parke yol uygulaması tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.
Ordu Büyükşehir Belediyesi ile ortak yürütülen çalışmalar kapsamında, Ünye genelinde 3 yılda 80 kilometreden fazla sıcak asfalt uygulaması tamamlanarak halkın hizmetine sunuldu. Mahalle grup yollarının yanı sıra merkez mahallelerde nüfusun fazla olduğu ana arterlerde uygulanan sıcak asfalt sonrası kent genelinde modern bir görünüme kavuşulmuş oldu. Yol hizmetleri kapsamında birçok alanda eş zamanlı çalışmalar yürüten Ünye Belediyesi, kent genelinde 85 mahallede ihtiyaç duyulan noktalarda malzemeli yol bakım çalışması da gerçekleştirdi. Bu kapsamda yaklaşık 3 yıllık süre içerisinde 2 milyon ton fazla malzemeli yol bakım uygulaması hizmete sunuldu.

“Doğru planlama ve yatırımlarla halkımıza daha fazla hizmet götürüyoruz”
Göreve geldiği günden bu yana kamu kaynaklarının doğru ve etkin bir biçimde kullanılması yönünde titiz bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Bu noktada milletimizin emanet ettiği bu görevi en doğru şekilde yürütmek adına titizlikle çalışıyoruz. Doğru ve etkin bir şekilde kullandığımız kamu kaynaklarını yine milletimize hizmete yönelik yatırımlarla güçlendiriyoruz. Özellikle yol hizmetlerinin daha verimli bir hale gelebilmesi için geçtiğimiz yıl içerisinde hizmete kazandırdığımız konkasör şantiyemiz ve yine güçlendirerek daha aktif hale getirdiğimiz beton santralimizle yol hizmetleri anlamında ciddi bir ivme kazanmış durumdayız. İlçemiz genelinde bulunan 85 mahallemize eşit hizmet anlayışı ile çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Yaptığımız doğru yatırım ve hamlelerle yol hizmetlerimizin bundan sonraki süreçte çok daha hızlı bir hale geleceğini belirtmek istiyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Altınordu’da KDV indirim denetimi
YEREL HABERLER Altınordu’da KDV indirim denetimi
Galeriden cip çalan çocuklar, yakalandı (3)
YEREL HABERLER Galeriden cip çalan çocuklar, yakalandı (3)
Oto galeriden lüks cip çalan çocuklar tutuklandı Ordu’da bir oto galeriden lüks cip çalan ve Fatsa ilçesinde yakalanan çocuklar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı
YEREL HABERLER Oto galeriden lüks cip çalan çocuklar ...
Ordu'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Ordu'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
Yalıköy köftesi tescillendi
YEREL HABERLER Yalıköy köftesi tescillendi
Oto galeriden lüks cip çalan çocuklar adliyede
YEREL HABERLER Oto galeriden lüks cip çalan çocuklar adliyede
Ordu’da bir iş yerinde davetsiz misafir: Porsuk
YEREL HABERLER Ordu’da bir iş yerinde davetsiz misafir: Porsuk
Ordu’da otomobil sürücüsü aracını antrenörün üzerine sürdü, köpek yaralandı
YEREL HABERLER Ordu’da otomobil sürücüsü aracını antrenörün üzerine ...
Altınordu’da işçilere yüzde 70 zam
YEREL HABERLER Altınordu’da işçilere yüzde 70 zam
Ünye’de sokak hayvanları unutulmuyor
YEREL HABERLER Ünye’de sokak hayvanları unutulmuyor
Başkan Çifçi: “Bal ihracatı son dönemde çok arttı”
YEREL HABERLER Başkan Çifçi: “Bal ihracatı son dönemde çok arttı”
Oto galeriden lüks cip çalan çocuklar emniyete getirildi
YEREL HABERLER Oto galeriden lüks cip çalan çocuklar emniyete ...
Ordu’da evde sobadan çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Ordu’da evde sobadan çıkan yangında 2 kişi dumandan ...
Oto galeriden lüks cip çalan çocuklar yakalandı Ordu’da bir oto galeriye girerek lüks cip çalan ve daha önce de çaldıkları otomobille İstanbul’a kadar giden çocuklar, Fatsa ilçesinde polis ekiplerince yakalandı
YEREL HABERLER Oto galeriden lüks cip çalan çocuklar ...
Vali Sonel: “Aşılarımızı ihmal etmeyelim” Ordu Valisi Tuncay Sonel: “Aşılarımızı ihmal etmemeliyiz. Hatırlatma dozu sırası gelen vatandaşlarımız mutlaka aşılarını yaptırmalılar.”
YEREL HABERLER Vali Sonel: “Aşılarımızı ihmal etmeyelim” Ordu Valisi ...
Çocuklar tarafından çalınan lüks cip, terk edilmiş halde bulundu Ordu’da dün gece yarısı yaşları küçük iki çocuk tarafından çalınan lüks cip, Fatsa ilçesinde terk edilmiş halde bulundu
YEREL HABERLER Çocuklar tarafından çalınan lüks cip, terk edilmiş ...
Tahliye edilmişlerdi; çocuklar bu kez de galeriden 2 cip çaldı
YEREL HABERLER Tahliye edilmişlerdi; çocuklar bu kez de galeriden 2 ...
Milletvekili Gündoğdu'nun annesi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Milletvekili Gündoğdu'nun annesi son yolculuğuna ...
Başkan Tavlı ile çocuklar maçta buluştu
YEREL HABERLER Başkan Tavlı ile çocuklar maçta buluştu
Tahliye edilmişlerdi; çocuklar bu kez de galeriden 2 cip çaldı
YEREL HABERLER Tahliye edilmişlerdi; çocuklar bu kez de galeriden 2 ...
Fındık bahçeleri FİHA’lar ile ilaçlanacak
YEREL HABERLER Fındık bahçeleri FİHA’lar ile ilaçlanacak
Uslanmaz çocuklar bu sefer lüks cip çaldı Ordu’da geçen aylarda galeriden otomobil çalarak İstanbul’a giden çocuklar, bu sefer ise farklı bir galeriden lüks cip çalarak kayıplara karıştı Emniyet ekipleri, piyasa değeri 1 milyon TL olan cip ve çocukları bulmak için çalışma başlattı
YEREL HABERLER Uslanmaz çocuklar bu sefer lüks cip çaldı Ordu’da ...
Sevgileri sessiz dünyalarının 'dili' oldu Engelleri 'Sevgililer Günü'nde kıydıkları nikahla aştılar
YEREL HABERLER Sevgileri sessiz dünyalarının 'dili' oldu Engelleri ...
Çocukluktan kalan el becerisini ticarete dönüştürdü Çocukluğunda başlayan el becerileri yeteneği sayesinde ticarete girdi
YEREL HABERLER Çocukluktan kalan el becerisini ticarete ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.