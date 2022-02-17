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Ünye Konteyner Limanı'nda RO-RO seferleri başlayacak Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler: “Ünye Limanı bölge ekonomisine ve istihdamına katkı sağlayacak”

İHA

Ünye Konteyner Limanı'nda RO-RO seferleri başlayacak Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler: “Ünye Limanı bölge ekonomisine ve istihdamına katkı sağlayacak”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, RORO gemilerinin gelecek aydan itibaren Ünye Limanı’ndan yükleme yapabileceğini açıkladı.
Yapımı devam eden Ünye Konteyner Limanı’nda incelemelerde bulundu. 150 metrelik rıhtıma 130 metre uzunluğunda ek yapıldığını ve limanın derinliğinin artırıldığını ifade eden Başkan Güler, gelecek ay bir ilke imza atacaklarını belirterek, “Önümüzdeki aydan itibaren Ünye Limanı’nda bir ilk gerçekleşecek ve TIR taşımacılığı yapan RORO gemileri yükleme yapabilecek” dedi.
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz ülkelerine ve Türk Cumhuriyetlerine ihracat noktasında kolaylık sağlayacak olan Ünye Konteyner Limanı’ndaki çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler öncülüğünde aktif bir liman ortaya çıkarmak amacıyla başlatılan çalışmalarda önemli mesafe alındı.
KaradenizAkdeniz Yolu ve ÜnyeAkkuşNiksar yoluyla ivme kazanacak olan Ünye Konteyner Limanı’nda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, limanı daha büyük gemilerin kullanabileceği standartlara uygun gale getiriyor.
Bu kapsamda Ünye ilçesini ziyaret eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, çalışmaların devam ettiği Ünye Konteyner Limanı’nda incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Güler, limanda önemli bir mesafe kat ettiklerini söyledi.

“Ünye Limanı bölgenin ekonomisine ve istihdamına katkı verecek”
Yapılacak olan çalışmalarla büyük gemilerin aynı anda limana yanaşabileceğini ve limanın bölge ekonomisine büyük katkılar sağlayacağını aktaran Başkan Güler, şunları kaydetti:
“33 yıl önce 150 metre olarak inşa edilen rıhtıma 130 metre daha ekledik ve burada önemli bir avantaj sağladık. Gemilerin derinliği yük açısından çok önemli. Daha evvel 6.80 metre olan derinliği 7.50 metreye çıkardık. Bu sayede daha büyük gemiler gelebilecek ve daha fazla yük taşımış olacağız. Bu da bölgenin gelirinin artması demek. Geçmişte bir gemi limana yanaştığında diğer geminin yanaşması mümkün olmuyordu ve 48 ila 60 saat arasında beklemek zorunda kalıyordu. Şimdi yaptığımız ikinci rıhtım ile bu durumu ortadan kaldırıyoruz. Bu çok önemli bir avantaj. Dolayısıyla 33 yıl önce yapılan rıhtıma 150 metre eklemiş olduk. Bu da bölgemizin, ilimizin ve limanımızın gelirinin artması demek. İstihdamın ekonominin gelişmesi demek.”

“Ünye Limanı’nda bir ilk yaşanacak”
Ünye Limanı’nda gelecek ay bir ilke imza atılacağını dile getiren ve TIR taşıyan RORO gemilerinin sefer gerçekleştireceğine vurgu yapan Başkan Güler, “Önümüzdeki aydan itibaren Ünye Limanı’nda bir ilk gerçekleşecek ve RORO faaliyetlerine başlayacak. RORO gemileriyle her bir seferde 60 ila 80 araç yüklenebilecek. Bu işlem tam kapasite olduğu zaman haftada 3 sefer yapılabilecek” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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