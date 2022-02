Ayyıldız: "Ünye'de aşılanması gereken insan sayısı 114 bin"

Ordu’nun Ünye İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde vakaların yüksek oluşuna dikkat çekilerek vatandaşlar aşı hassasiyeti konusunda yeniden uyarıldı.

Ülke genelinde bazı bölgelerde vaka artışlarının yeniden yükselişe geçmesiyle, Ünye İlçe Sağlık Müdürü Dr. Sinan Dinçer Ayyıldız, vatandaşları uyararak aşı olmaları konusunda hassas olmalarını ve aşılarını tamamlamalarını istedi. Özellikle vaka artışlarının en çok 65 yaş üstü hastalarda yoğunluk olduğuna dikkat çeken Ayyıldız, sadece Şubat ayının ilk 15 gününde toplam vaka sayısının bin 500 olduğunu söyledi.



“Toplam ilçemizde aşılanmamız gereken sayı 114 bin kişi”

Ünye genelinde omicron vaka sayısında hızlı bir artışın olduğunu ifade eden Dr. Ayyıldız, “Şu an ilçemizin en çok vaka oranı merkez mahallelerimizdedir. Ocak ayında aylık vaka oranı 3 bin 500 iken sadece Şubat ayının ilk on gününde vaka sayısı bin 500 oldu. Özellikle aşısı olup hatırlatma dozu yapmayan kişilerin antikor seviyelerine bağlı olarak vakalarda artış görülüyor. Özellikle 65 yaş üstü vakalarımız çok. Şu an ilçemizde 9 entübe, 27 kişi ise yoğun bakım servisinde tedavi görmektedir. Ünye genelinde aşılanması gereken insan sayısı 114 bin kişidir” dedi.

Bayanların erkeklere oranla en çok vaka olduğuna dikkat çeken Ayyıldız, “2029 yaş kadınlarda erkeklere oranla en çok vaka artışı bulunmaktadır. Erkeklerde ise 2535 yaş aralığında vaka artışı söz konusudur. Tüm ülkemizde olduğu gibi en çok ilçemizde de omicron vaka vardır. Pandeminin başladığı günden itibaren ilçemiz genelinde 28 bin kişi iyileşmiş olup, vatandaşlarımızın bütün aşılarını yaptırmaları gerekmektedir. İlçemizin en çok vaka bölgesi ise Atatürk Mahallesi, Kaledere Mahallesi ve Akkuş Niksar Caddesi gibi bölgeler olup, en az vaka olan bölgeler ise Pelitliyatak, Tekkiraz, İnkur, Yeşilkent gibi mahallelerimizde az olan vakalara sahiptir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.