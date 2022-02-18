Hurdalıktan aldığı askeri cipi 110 bin lira harcayarak 70 yıl önceki haline çevirdi Ordu’da iş adamı, hurdalıktan aldığı 1952 hurda cipi, 110 bin TL harcayarak dönemin askeri ciplerine dönüştürdü Orijinaline sadık kalınarak restore edilen cip, görenlerin de ilgisini çekiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hurdalıktan aldığı askeri cipi 110 bin lira harcayarak 70 yıl önceki haline çevirdi Ordu’da iş adamı, hurdalıktan aldığı 1952 hurda cipi, 110 bin TL harcayarak dönemin askeri ciplerine dönüştürdü Orijinaline sadık kalınarak restore edilen cip, görenlerin de ilgisini çekiyor

İHA

Hurdalıktan aldığı askeri cipi 110 bin lira harcayarak 70 yıl önceki haline çevirdi Ordu’da iş adamı, hurdalıktan aldığı 1952 hurda cipi, 110 bin TL harcayarak dönemin askeri ciplerine dönüştürdü Orijinaline sadık kalınarak restore edilen cip, görenlerin de ilgisini çekiyor

Ordu’da iş adamı Adnan Aydın, hurdalıktan satın adlığı 1952 model eski askeri cipi, dönemim şartlarına uygun şekilde restore ettirdi. 70 yıl öncesinin izlerini taşıyan ve yaklaşık 110 bin TL harcanarak eski haline getirilen cip, görenlerin ise ilgisini çekiyor.
İş adamı Adnan Aydın, çocukluk yıllarında ailesi tarafından da köylerinde kullanılan eski cipleri yeniden heves saldı. Bir süre önce Fatsa ilçesinde 1952 model bir cip şasesi olduğunu duyan Aydın, bu şaseyi alarak restore etmeye karar verdi. Şasinin, dönemin askeriye ciplerine ait olduğunu öğrenen Aydın, restore edeceği cipi de 1952 yıllarında kullanılan askeriye araçlarına çevirmeye karar verdi. Uzun uğraşlar sonucu 110 bin TL harcanarak, orijinal bir şekilde 70 önceki haline dönüştürülen cip, görenlerin ilgisini çekiyor. Aydın, dönemin boya rengini ve bazı uyarı etiketlerini de bulunduran cipi ise şimdilik satmayı düşünmüyor.

“Tamamen aslına uygun şekilde bu hale geldi”
Müteahhit Adnan Aydın, 1952 model, “Cip sevdası bizde çocukluktan geliyor. Büyüklerimiz eskiden hep cip kullanırdı, babamlarda da vardı, akrabalarımızda da vardı. Onlardan görerek heveslendik ve Fatsa ilçesinden bu cipin şasesini hurdalıktan satın aldık. Sonrasında 1952 yılına uygun olarak ve tamamen orijinal olarak toparlatarak bu hale getirdik. Tamamen her aksamı orijinal” dedi.

“Tam anlamıyla 1952 yılının ruhunu yaşatıyor”
“Zaten bu aracın şasisi de askeri cip olarak üretilmişti. Parçaları temin edildikten sonra yapımı bir ay kadar sürdü” diyen Adnan Aydın, “Bu biraz masraflı oldu ve yaklaşık 110 bin TL para harcandı. Yapım aşamasında iken 140 bin lira teklif edildi ama satmadık. Çünkü bu aracın zevkini almayı istiyoruz. Her gören askeriyeden aldığımızı sanıyor. Bunlar arazili ve çamur takviyeli olduğu için çok dikkat çekiyor. Motor ve karbüratör aksamı da tamamen askeriye için üretilen parçalarıdır. Tamamıyla 1952 yılının ruhunu yaşatıyor, yazın tentesi açık kullanılıyor” şeklinde konuştu.

“Trafikte gören herkes durduruyor”
Araca ilginin oldukça fazla olduğunu ve insanların heveslendiğini kaydeden Adnan Aydın, “Herkes bizi durduruyor ve nasıl yapıldığını soruyor. Şuan ruhsatlı ve muayenesi olan bir araç. Kendi özelliğini koruyarak yapıldı. Şuan satmayı düşünmüyorum, zaten kendi araçlarımız da var, bunu zevk yapmak için toparladık” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gülsüm Ağaç Avrupa yolcusu
YEREL HABERLER Gülsüm Ağaç Avrupa yolcusu
Ayyıldız: "Ünye'de aşılanması gereken insan sayısı 114 bin"
YEREL HABERLER Ayyıldız: "Ünye'de aşılanması gereken insan sayısı ...
Minikler, can dostlarının kulübelerini renklendirdi
YEREL HABERLER Minikler, can dostlarının kulübelerini renklendirdi
Ordu’da baz istasyonu, telefon ve elektrik kablo hırsızları yakalandı
YEREL HABERLER Ordu’da baz istasyonu, telefon ve elektrik kablo ...
Ordu Büyükşehir Belediyesi içme suyunda yüzde 7 indirim yaptı Ordu’da içme suyu 14 Şubat 2022 tarihinden başlayarak yüzde 7 indirimli verilmeye başlandı
YEREL HABERLER Ordu Büyükşehir Belediyesi içme suyunda yüzde 7 ...
Altınordu’da ulaşım ağı güçleniyor
YEREL HABERLER Altınordu’da ulaşım ağı güçleniyor
Hayvan Hastanesi’nin Umut’u oldu Ordu’da tüfek saçmalarının hedefi olarak ağır yaralanın ve görme yeteneğini kaybeden köpek, veteriner hekimlerin seferber olmasıyla hayata tutundu. Ömür boyu Hayvan Hastanesi’nde misafir edilecek olan köpeğe Umut adı verildi
YEREL HABERLER Hayvan Hastanesi’nin Umut’u oldu Ordu’da tüfek ...
Ünye Konteyner Limanı'nda RO-RO seferleri başlayacak Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler: “Ünye Limanı bölge ekonomisine ve istihdamına katkı sağlayacak”
YEREL HABERLER Ünye Konteyner Limanı'nda RO-RO seferleri ...
Başkan Kibar, “Fatsa’nın adının geçtiği her yerdeyiz”
YEREL HABERLER Başkan Kibar, “Fatsa’nın adının geçtiği her yerdeyiz”
Semt pazarlarında sebze ve meyve fiyatları yarı yarıya düştü Ordu’da pazarcılar, bazı ürünlerin fiyatlarında yüzde 50 düşüşü olmasına rağmen talebin de düşük olduğunu belirtiyor
YEREL HABERLER Semt pazarlarında sebze ve meyve fiyatları yarı ...
Uzmanlar uyardı: “Stres gebe kalmayı geciktirebilir” Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Uğur Çobanoğlu: “Stres faktörü ve depresyon; üreme sisteminde olumsuz etkiler bırakmakta, kadınlarda hormonal değişikliklere neden olarak adet düzensizliklerine ve yumurtlama döngüsünde bozulmalara neden olabilmektedir. Yine erkeklerde de sperm kalitesini düşürerek gebeliğin oluşmasını zorlaştırmaktadır”
YEREL HABERLER Uzmanlar uyardı: “Stres gebe kalmayı ...
Başkan Tavlı: “İlçemizdeki 85 mahallemizde eşit hizmet anlayışı çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Tavlı: “İlçemizdeki 85 mahallemizde eşit ...
Altınordu’da KDV indirim denetimi
YEREL HABERLER Altınordu’da KDV indirim denetimi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.