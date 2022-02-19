Tüfekle vurulan köpeğin 7 yavrusu başında bekledi



Ahmet BAYRAK/ORDU, (DHA)ORDU´nun Altınordu ilçesinde sokak köpeği, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle öldürüldü. Hayvanseverlerin 7 yavrusu başında beklerken bulduğu köpeğin vücudunda 6 saçma tespit edildi. Yavru köpekler belediyenin verdiği kulübede hayvanseverler tarafından bakıma alındı.

Altınordu ilçesi Bayadı Mahallesi'nde Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Bölge Temsilcisi Kemal Zafer Özdemir, yayla yolunda bulduğu sokak köpeği ve 7 yavrusuna sahip çıktı, evinin yakınında bir kulübede beslemeye başladı. Köpekleri beslemek için dün kulübeye giden Özdemir, anne köpeğin kanlar içerisinde yerde yattığını, 7 yavrusunun da başında beklediğini gördü. Çağırılan veteriner, köpeğin öldüğünü belirledi. Jandarma ekipleri, çevrede inceleme yaptı. Veterinere götürülen ölü köpeğin vücudunda 6 saçma tespit edilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

YAVRU KÖPEKLER BAKIMA ALINDI

Bu arada yavru köpekler belediyenin verdiği kulübede bakıma alındı. HAYKONFED Bölge Temsilcisi Kemal Zafer Özdemir'in annesi Pempe Özdemir'in (80) bakımını üstlendiği köpeklerin muayene ve aşıları da yapıldı. Pembe Özdemir, "Ben yavru köpeklere torunlarım gibi bakacağım" dedi.

'VİCDAN SAHİBİ OLUNMALI'

HAYKONFED Bölge Temsilcisi Kemal Zafer Özdemir, "Yavru köpeklerimizi vurulan annelerinin başında beklerken bulduk. Çok üzgünüz. İnsanların vicdan sahibi olması lazım. Önüne gelen av tüfeği alamazsın. Psikolojik dengeleri ölçülüp ona göre ruhsat verilsin. Bu tür olaylar yaşansın istemiyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu Ahmet BAYRAK

2022-02-19 09:58:54



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